El BCB desembolsa $us 421.133 para el voto en el exterior: ¿Es suficiente?

El TSE había advertido sobre posibles riesgos en la logística y otros mecanismos para garantizar el empadronamiento y el voto en 133 países. Se conoce que el presupuesto que requiere el órgano es de $us 7 millones.

eju.tv

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este lunes que ejecutó el desembolso de 421.133 dólares para garantizar el voto en el exterior en los comicios presidenciales del 17 de agosto de este año, una demanda del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión de pública que este lunes 5 de mayo, realizó el desembolso de 421.133 dólares americanos distribuidos entre diferentes embajadas, consulados y viceconsulados de Bolivia en el exterior a fin de atender el requerimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», reseña un comunicado del ente emisor.

El TSE había advertido sobre posibles riesgos en la logística y otros mecanismos para garantizar el empadronamiento y el voto en 133 países. Se conoce que el presupuesto que requiere el órgano es de $us 7 millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«A nombre del Tribunal Supremo Electoral tenemos problemas con el voto en el exterior y queremos deslindar todo tipo de responsabilidad, porque el Órgano Electoral, oportunamente, en los tiempos adecuados realizó la planificación y empezó la ejecución del proyecto de votación en el exterior», sostuvo Oscar Hassenteufel.

Crédito

El vocal dijo que esta situación desencadenó porque lamentablemente la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó en dos ocasiones el crédito de Japón, recursos que también iban a servir para dotarle dólares al órgano electoral para el voto en el exterior.

«El Ejecutivo tiene problemas. Hemos estado haciendo representaciones a pesar de los compromisos y la voluntad del Ejecutivo, hasta ahora, no hemos recibido ni un solo dólar. Entonces cualquier problema que pueda surgir en el exterior debido a que no pudimos empadronar o no pudimos hacer la votación en todos los lugares no será responsabilidad del Órgano Electoral, eso debe quedar muy claro», advirtió la autoridad la semana pasada.

El Gobierno pidió que se apruebe el crédito japonés de 100 millones de dólares, cuyo objeto es reponer los gastos de la pandemia de Covid-19, para usar ese dinero en las elecciones en el exterior, sin embargo la oposición y el evismo en el Legislativo rechazaron el trámite.

Solicitud

La viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Gloria Villanueva, indicó el fin de semana que los desembolsos se ejecutan «de acuerdo a solicitud del TSE».

«Los desembolsos para el Tribunal Supremo Electoral se hacen de acuerdo a solicitud del Tribunal, hemos tenido un requerimiento precisamente para el voto en el exterior, que son aproximadamente 400 mil dólares que se van a desembolsar el día de mañana (lunes)», indicó el domingo.

Hassenteufel había detallado que el TSE desplegó personal a los países con mayor cantidad de residentes bolivianos, como Chile, Argentina, Brasil y España para que realicen el empadronamiento.

Asimismo, indicó que se inició la contratación de personal que reside en el exterior, pero en algunos casos no se concretó este proceso por la incertidumbre de los pagos.