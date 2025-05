El creador de “Adolescencia” solo hará una segunda temporada bajo estas condiciones

Stephen Graham confirma conversaciones sobre una segunda temporada de «Adolescencia» tras el éxito mundial que alcanzó el número uno en 93 países (Netflix) Stephen Graham confirma conversaciones sobre una segunda temporada de «Adolescencia» tras el éxito mundial que alcanzó el número uno en 93 países (Netflix)

En caso de continuar con el proyecto, Stephen Graham reveló que la nueva entrega tendría un enfoque completamente diferente.

“Si fuéramos a continuar, ¿me gustaría que siguiera adelante? ¿Con una historia completamente diferente? Sí”, explicó, indicando que probablemente se enfocarían en una nueva familia.

La propuesta de explorar la perspectiva de la familia de Katie, la joven víctima del crimen en la serie original, fue descartada por el formato específico que Graham y su socio creativo Jack Thorne habían desarrollado.

“Con razón, si fuéramos un drama convencional, lo veríamos desde la perspectiva de Katie y veríamos las consecuencias en la familia de Katie”, admitió. “Pero sentí que ya habíamos visto eso. Hemos visto eso muchas veces. Realmente no hemos visto este lado”.

La serie de cuatro episodios superó los 100 millones de visualizaciones y podría continuar explorando una nueva familia británica (Netflix) La serie de cuatro episodios superó los 100 millones de visualizaciones y podría continuar explorando una nueva familia británica (Netflix)

La serie original de cuatro episodios, cada uno filmado en una sola toma, sigue a Eddie, un padre de clase trabajadora interpretado por Graham, cuyo hijo de 14 años es arrestado por asesinar a una compañera de clase.

La decisión creativa de mostrar la perspectiva de la familia del acusado fue deliberada.

“Quería asegurarme de que Jamie no viniera de un hogar donde la madre fuera alcohólica, o el padre fuera violento, o hubiera sido abusado por uno de sus tíos. Sin faltar el respeto, pero temáticamente, esas son cosas que pasan en dramas convencionales que son comprensibles. Solo quería sacudir la caja un poco, ver qué más podíamos encontrar ahí”, explicó el creador.

Graham descarta explorar la perspectiva de la familia de la víctima y prefiere mantener el formato original con nuevos personajes (Netflix) Graham descarta explorar la perspectiva de la familia de la víctima y prefiere mantener el formato original con nuevos personajes (Netflix)

En ese sentido, Stephen Graham también aclaró que la serie no estaba basada en ningún caso específico de violencia juvenil, después de que algunos espectadores creyeran que se inspiraba en un incidente real ocurrido en una parada de autobús.

“Algunas personas parecen adoptar su propia agenda y bastardear de dónde vino la historia. Trataron de hacer que la historia fuera sobre raza. Nunca fue sobre raza”, declaró categóricamente.

El artista indicó que la historia se inspiró en múltiples casos reales de violencia entre adolescentes británicos que había leído a lo largo de los años, incluyendo incidentes en Liverpool y otros lugares, pero que la narrativa se construyó como “una historia sobre una familia normal que tuvo esta experiencia horrible”.

El actor describió la historia de la ficción como «una historia sobre una familia normal que tuvo esta experiencia horrible” (Netflix) El actor describió la historia de la ficción como «una historia sobre una familia normal que tuvo esta experiencia horrible” (Netflix)

La emotiva escena final de “Adolescencia”

Adolescencia ha superado los 100 millones de visualizaciones en Netflix, un éxito que Stephen Graham atribuye a la autenticidad de la producción.

“Siempre se hizo muy intencionalmente como una pequeña historia británica, y creo que esa fue la belleza de la misma”, señaló. “No esperábamos que trascendiera de la manera que lo hizo, pero fuimos muy fieles. Creo que fue porque se hizo con verdad e integridad y respeto y mucho amor. Creo que eso la hizo trascender”.

El proceso de filmación incluyó momentos profundamente emotivos para Graham, especialmente durante la escena final donde Eddie entra por primera vez al cuarto de Jamie desde su arresto.

La secuencia, filmada en el último día de rodaje, incluyó una sorpresa preparada por el director Philip Barantini y la esposa del actor, Hannah Walters.

“Mientras abren la puerta, soy consciente de hacia dónde va a venir la cámara. Me di vuelta y vi en el armario, vi a mis hijos, leí rápidamente la cosa, y luego simplemente hice como si estuviera mirando alrededor del cuarto”, recordó. “Pero ya por dentro, me estoy diciendo, ‘No llores. No llores. Eddie no llora’. Entonces, pop. La emoción simplemente salió”.

Stephen Graham relató cómo se filmó la escena final de «Adolescencia» (Netflix) Stephen Graham relató cómo se filmó la escena final de «Adolescencia» (Netflix)

Barantini y Walters habían colgado fotos de la familia de Graham alrededor del cuarto, con notas de sus hijos que decían “Te amamos, papá” y “Estamos muy orgullosos de ti”.

La sorpresa contribuyó a crear uno de los momentos más impactantes de Adolescencia, que se filmó durante lo que el equipo llamó una “toma de libertad” después de haber completado una versión satisfactoria de la escena.