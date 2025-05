El Gobierno aún no desembolsó “ni un solo dólar” para el voto en el exterior y vocal Tahuichi da un ultimátum

“Si hasta este fin de semana el Órgano Ejecutivo no desembolsa las divisas, esos dólares, el Órgano Electoral deslinda toda responsabilidad en relación al voto del exterior”, dijo el vocal







Fuente: Unitel

Pese a que las actividades del proceso electoral en curso ya están en pleno desarrollo, incluyendo las que se realizan fuera de las fronteras de Bolivia, el Gobierno aún no desembolsó “ni un solo dólar” para el voto en el exterior, según Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si hasta este fin de semana el Órgano Ejecutivo no desembolsa las divisas, esos dólares, el Órgano Electoral deslinda toda responsabilidad en relación al voto del exterior”, dijo el vocal en contacto con los medios paceños. “El Gobierno hasta el momento no ha erogado, no ha desembolsado ni un solo dólar para el proceso electoral en el exterior”, matizó.

Según Tahuichi, en estos días se hicieron las gestiones y este 2 de mayo se debería entregar las divisas respectivas con miras a proseguir el empadronamiento que se realiza en 47 ciudades de 14 países, donde están habilitadas cerca de 300.000 personas.

Los precandidatos también han expresado su preocupación por la falta de dólares para garantizar el voto en el exterior y dicen que el gobierno debe cumplir con su responsabilidad.

“Lo importante acá es que el Tribunal Supremo Electoral tiene todas las todas las herramientas y lo está demostrando para salir adelante, hay que respaldarlos y el Ejecutivo tiene que responder por los recursos. Eso no es un problema del Legislativo”, sostuvo el precandidato Rodrigo Paz.

Por su parte, Jorge Tuto Quiroga observó que llegar al extremo de poner en riesgo el voto en el exterior es preocupante, cuestionando que la administración de Luis Arce tenga recursos “para que los senadores sigan viajando por el por todo el mundo”.

“Hay que cuidar el voto de la gente afuera antes que gastar tanta plata en hacer campaña y seguir viajando”, sostuvo Quiroga.