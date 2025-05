El mensaje de Brasil tras el rescate de los asilados en la Embajada argentina en Caracas

La Cancillería brasileña, que se encargaba de la custodia de la sede diplomática, destacó que se mantuvo siempre apegado a la vía de la negociación para resolver la situación de los refugiados

El Gobierno de Brasil se pronunció este miércoles sobre el rescate de los cinco asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, liderado por Estados Unidos, que se conoció la víspera.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que los disidentes estaban en la sede diplomática en calidad de refugiados desde marzo del año pasado y, desde agosto, el Gobierno de Lula da Silva se encargaba de gestionar la custodia de la sede, en tanto Buenos Aires encontraba a otro Estado -aprobado por el régimen de Nicolás Maduro- para hacerlo.

Así, desde su rol, Brasil “realizó operaciones diarias con el Gobierno venezolano para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los solicitantes de asilo” y “actuó a través de la vía diplomática para resolver la situación en la residencia”, siempre con el foco puesto en el respeto de los derechos básicos y con consideración en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y otros acuerdos internacionales y lineamientos humanitarios.

Asimismo, resaltó que desde abril de 2024 -es decir, incluso antes de asumir la representación de los intereses de Argentina en Venezuela- “Brasil ha trabajado en numerosas ocasiones, al más alto nivel, para conseguir los salvoconductos necesarios y ha ofrecido transportar por vía aérea a los solicitantes de asilo, a fin de resolver diplomáticamente la crisis”, algo que, sin embargo, “no fue atendido” por parte del Palacio de Miraflores.

Por el contrario, lamentó, la situación humanitaria de los asilados solo empeoró, con la privación del acceso a recursos básicos y el constante hostigamiento por parte del chavismo.

Es por ello que la nota celebró que “el anuncio de la salida pone punto y final a este episodio y al drama vivido por los solicitantes de asilo durante más de 400 días“.

El rescate de Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos fue confirmado la víspera por la noche por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien informó que el personal había realizado una “precisa operación”, que permitió poner “a salvo, en territorio estadounidense” a “estos héroes venezolanos”.

Enseguida, la líder opositora, María Corina Machado, agradeció a la Administración de Donald Trump los esfuerzos que hicieron posible la libertad de los disidentes, a diferencia de la postura de Brasilia, que había recibido cuestionamientos en el último tiempo por su inacción.

El pasado 28 de abril, los cinco refugiados habían enviado una carta a Lula en la que le reclamaban medidas urgentes para garantizar su salida segura de Venezuela, tras más de 400 días sin poder abandonar la Embajada.

“Llevamos más de un año esperando una acción concreta que garantice nuestra salida segura, acompañados por su gobierno”, comenzaba la carta y sumaba que, al asumir la representación de Argentina en el país, el grupo esperaba un mayor compromiso con su situación, “aún más siendo su administración una defensora histórica de los derechos humanos”.

“Brasil no ha exigido con claridad y celeridad una solución diplomática para esta grave situación (…) “Es difícil no notar la contradicción en la forma en que el gobierno brasileño ha manejado casos similares, incluso involucrando a personas procesadas y condenadas por delitos graves, en los que la gestión eficiente y rápida de su gobierno para que se concedieran los salvoconductos fue evidente, algo que no ha ocurrido en nuestro caso que somos inocentes”, cuestionaron.