El Mercosur afila estrategia en medio del ‘huracán’ Trump

Ese AEC es la tasa que pagan los países que quieren ingresar sus productos a las naciones del bloque: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El tributo va del 0 % al 35 %, dependiendo del rubro.

«Este Mercosur debe ser modernizado y armonizado (…) Ojalá que podamos dar pasos adelante, porque cada bloqueo que tengamos es perder tiempo y el tiempo es precioso, en función de los cambios económicos que se están dando», aseveró la víspera el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin.

El pasado lunes, en conferencia de prensa, Lubetkin explicó los pasos que se han dado desde la reunión del pasado 11 de abril, que también se llevó a cabo en la capital argentina y que calificó de «intensa».

Al respecto, precisó que se había discutido una hoja de ruta que incluía una reunión técnica del grupo del Mercado Común, realizada la semana pasada, para acordar los términos de la flexibilización arancelaria.

«Quedaron pendientes respuestas que algunos de los países del Mercosur tenían que procesar dentro de sus países», puntualizó Lubetkin el lunes. La reunión pautada en esta jornada busca darle continuidad al encuentro pasado, con miras a ver los avances consolidados y determinar si hay acuerdos políticos.

Sin tensiones

Lubetkin ya ha descartado que existan tensiones con los países vecinos, en especial con la Administración de Javier Milei, muy cercana a Trump. «Es inimaginable no trabajar excelentemente con Argentina o con Brasil o con Paraguay», remarcó a inicios de esta semana.

Asimismo, informó que durante su viaje el fin de semana pasado al Vaticano, para el funeral del papa Francisco, tuvo un «breve encuentro» tanto con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, como con Milei, y sus respectivos cancilleres, para abordar temas del bloque comercial.

