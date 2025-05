El régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde Colombia hacia Venezuela a días de las elecciones parlamentarias

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció que la medida entrará en vigencia de manera inmediata y aseguró que arrestaron a más de 30 personas que viajaron a su país a “sabotear” los comicios

El régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde Colombia hacia Venezuela

Fuente: infobae.com

El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes la suspensión de la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de “mercenarios” por esa vía con la intención de sabotear las elecciones parlamentarias y de gobernadores del domingo.

“Hemos dado instrucciones nosotros que se suspendan de manera inmediata a todos los vuelos que vengan desde Colombia a Venezuela”, dijo Cabello en una rueda de prensa, tras denunciar la detención de 38 personas, 17 de ellos extranjeros.

La suspensión entra en vigor “de manera inmediata”, añadió. Los vuelos entre Venezuela y Colombia fueron reanudados en noviembre de 2022 después de años de interrupción. El país vecino era uno de los pocos con conexión directa hacia Venezuela, en medio del aislamiento de la nación ocasionado por las políticas dictatoriales del chavista Nicolás Maduro.

El régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde Colombia hacia Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

Cabello denunció un plan de “ataques” contra embajadas en el país caribeño que atribuyó a “grupos empeñados en generar violencia”, con el objetivo de “sabotear” las elecciones regionales y parlamentarias de este 25 de mayo.

El ministro de Interior dijo que las “embajadas acreditadas en Venezuela” eran “el principal lugar para un ataque”, seguidas de comandos policiales, hospitales, centros asistenciales, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas.

Además, afirmó, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el plan incluía atentar contra “personalidades (…) tanto de la revolución (el chavismo) como de la oposición”, sobre todo, candidatos opositores a los comicios de este próximo domingo.

El régimen de Venezuela denuncia constantemente planes para derrocar a Maduro planificados en Estados Unidos y Colombia, con colaboración de la oposición.

Oposición dividida

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó la semana pasada a no participar en la farsa electoral convocada por la dictadura de Maduro para el próximo 25 de mayo, al tiempo que ratificó que las presidenciales del 28 de julio del año pasado las ganó la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pese a que el ente electoral proclamó la victoria del régimen chavista.

“Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no”, señaló la ex diputada en un video publicado en la red social X.

María Corina Machado llamó a no participar en la farsa electoral de Maduro del próximo 25 de mayo (EFE/ARCHIVO)

Machado indicó que en los comicios presidenciales los venezolanos le dijeron que “no a la mentira, no más abuso, no más humillación”.

“Por eso te reprimen, porque no le tenemos miedo, porque no te la calas (soportas) más, porque unidos arrasamos”, añadió.

Sin embargo, algunos factores del antichavismo han decidido no alinearse con la PUD y se postularon y llaman a participar en la en la consulta.