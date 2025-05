El transporte internacional pesado da 72 horas de plazo al gobierno para tratar el costo de sus operaciones

El máximo dirigente del sector, Héctor Mercado, anuncia que ya no se subvencionará el servicio y actualizará sus costos; además, advierte que son miles los camioneros que pueden paralizar el país si sus demandas no son atendidas.

La Cámara Boliviana Nacional e Internacional del Transporte Pesado da plazo de 72 horas al gobierno para tratar sus costos de sus operaciones que se encarecieron debido a la falta de dólares en el sistema financiero nacional y el incremento en cien por cien de la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo, afirmó este lunes su dirigente nacional, Héctor Mercado, quien anunció que el sector ya no puede continuar con la subvención de sus fletes.

Mercado recordó que, a diferencia de otros gremios, el transporte pesado no incrementó el precio de su servicio cuando en diferentes ciudades el pasaje por el traslado de pasajeros subió hasta en un cincuenta por ciento, además, que otros factores como el alza de los precios de los productos de la canasta familiar hasta en un cien por ciento, el aumento del precio del dólar en el mercado paralelo y los constantes problemas en el suministro de combustibles afectan a la economía de sus afiliados.

Asimismo, cuestionó a las autoridades gubernamentales por no atender las innumerables misivas enviadas para dialogar sobre temáticas que aquejan al transporte pesado como los impuestos, la falta de acceso a las divisas que influye en los ingresos de los prestadores de ese servicio, porque en el mercado paralelo el dólar sobrepasa los 15 bolivianos y ellos reciben la remuneración a 6,97, vale decir, menos del 50 por ciento, aspecto que perjudica enormemente a todos sus afiliados.

Un anterior paro del transporte pesado. Foto: El País

El ejecutivo de los transportistas pesados señaló que los importadores y exportadores indexaron sus precios al dólar paralelo, consecuentemente, es el transportista quien ‘paga los platos rotos’, ante esta situación, anunció que retomarán las movilizaciones debido al incumplimiento del gobierno a los acuerdos que se suscribieron en junio del año pasado en el que se comprometió a solucionar los temas contemplados en un pliego petitorio.

“El ministro de Economía se comprometió en junio pasado a solucionar los problemas impositivos, a solucionar el tema de los dólares y pagarnos en dólares al transporte pesado boliviano, lo cual no ha hecho hasta el momento, n contestan a las más de tres cartas enviadas para sostener una reunión, pues nos está obligando a llevar este tipo de movimientos, porque las bases han determinado salir nuevamente a las calles si en 72 horas no nos llaman a una reunión o no solucionan el tema de las exportaciones”, espetó.

El dirigente del transporte pesado, Héctor Mercado. Foto: captura pantalla

En consecuencia, afirmó que, vencido el plazo, se convocará a un ampliado nacional para determinar las acciones que se tomarán en adelante y si las bases determinan un paro o bloqueo de caminos, se obrará en consecuencia, porque la situación de los transportistas es insostenible, debido al encarecimiento de las operaciones que afectan a la estabilidad del gremio; recordó, además, que son miles de camioneros y sus unidades los que participarán en las movilizaciones a definir en los próximos días.

“Si las bases determinan ir a un bloqueo, pues lo haremos, en el transporte pesado no somos ni cien ni mil camiones, somos miles. A estas alturas tenemos el mal estado de las carreteras, tenemos la falta de combustible, tenemos el tema impositivo, tenemos el tema de las navieras y tenemos el tema de exportación, que no están dando permiso de abastecimiento a empresas que generan carga y trabajo para la población boliviana”, apuntó.