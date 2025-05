Elección “es totalmente legal”, dice nuevo presidente del Concejo cruceño y anuncia acciones legales por hechos de violencia

Un día después de la bochornosa sesión del Concejo de Santa Cruz de la Sierra, el concejal presidente, Israel Alcócer, remarcó que había siete concejales en sala por lo que se tenía quorum.

Leyla Mendieta Cruz

Fuente: Unitel

En una sesión convocada para el domingo, se realizó la elección de la nueva directiva del Concejo de Santa Cruz de la Sierra. Inicialmente estaba previsto que el acto se realice en instalaciones del Concejo; sin embargo, ante hechos de violencia, los ediles decidieron trasladarse a otro lugar.

Alcócer remarcó este lunes que tienen la facultad de cambiar de sede, más cuando se puso en riesgo su vida. Remarcó que se denunciará a las personas que protagonizaron los hechos de violencia, la mayoría ya fueron identificadas.

El concejal reconoció que en la sesión no participaron concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) y algunos de Unidad Cívica Solidaridad (UCS); sin embargo, sostuvo que se tuvo el quorum necesario, siete legisladores en sala.

Alcócer y Silvana Mucárzel, quien también es parte de la nueva directiva, fueron denunciados por tránsfugio por UCS y en este caso, según el nuevo presidente del Concejo de Santa Cruz de la Sierra, está pendiente que se resuelva un recurso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por su parte, el concejal reconoció que se reunió con varios actores políticos, entre los que nombró al precandidato presidencial y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. No obstante, dijo que no hay nada definido y fueron reuniones de coordinación por lo que no se puede hablar de tránsfugio.

Anuncia acciones legales

El nuevo presidente del Concejo remarcó que entre este lunes y el martes presentarán demandas contra personas que tienen identificadas que participaron de los hechos de violencia del domingo.

Citó como ejemplo a varios subalcaldes cruceños y a otros funcionarios públicos que tienen cargos jerárquicos.