En Bolivia, el dólar digital desata pánico y expone una frágil economía

Prevén que el dólar digital llegará a Bs 25 y el informal a Bs 20. Para el economista tarijeño Roberto Castillo, el aumento del dólar digital está directamente relacionado con la crisis de confianza que enfrenta Bolivia en los mercados internacionales

Mercado paralelo no afloja

El dólar digital alcanzó esta semana su cotización más alta en Bolivia, superando por momentos los 20 bolivianos por unidad, un fenómeno que refleja no solo las tensiones del mercado informal, sino también la fragilidad económica y política que atraviesa el país. A la par, el dólar físico en el mercado paralelo oscila entre 16 y 18 bolivianos en la zona del Obelisco en La Paz, mientras las casas de cambio en ciudades como Tarija optan por ocultar la divisa, ante la volatilidad e incertidumbre generada por los mercados digitales.

Este comportamiento responde a una multiplicidad de factores, desde el auge del uso de criptoactivos, como el USDT (Tether), hasta el desgaste del modelo económico estatal, sumado a las pugnas internas en el oficialismo, que proyectan señales de inestabilidad hacia el exterior.

El dólar digital

Según datos del sitio web mauforonda.github.io, que monitorea el valor del dólar digital en tiempo real a través de plataformas cripto, el pasado jueves por la madrugada la cotización del USDT llegó a Bs 20, un salto importante desde los Bs 15,20 registrados a inicios de semana. Aunque el valor bajó posteriormente hasta los Bs 18,77, el pico alcanzado generó un nuevo escenario de alerta en el país.

El Banco Central de Bolivia (BCB), en su sitio oficial, mostraba hasta el martes 13 de mayo un valor promedio de Bs 16,10 para el dólar digital. Sin embargo, estas cifras han quedado rápidamente desfasadas frente al ritmo vertiginoso de las transacciones en plataformas descentralizadas y redes paralelas.

Economía y política en tensión

Para el economista tarijeño Roberto Castillo, el aumento del dólar digital está directamente relacionado con la crisis de confianza que enfrenta Bolivia en los mercados internacionales. Según su análisis, el conflicto entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, que ha derivado en la habilitación de Andrónico Rodríguez como único precandidato visible, avizora la continuidad del modelo económico en el país, hecho que no genera confianza en el exterior.

Incertidumbre Las casas de cambio de Tarija han optado por guardar sus dólares ante la inestabilidad generada por el dólar digital

Castillo señaló que ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni el Banco Mundial están dispuestos a financiar un país que está yendo a la bancarrota con un modelo que no va a cambiar. A esto se suma la inminente crisis energética con la subvención de los hidrocarburos que se vuelve cada vez más inviable con un dólar al alza, tanto en su versión física como digital.

Mercado volátil

Desde el punto de vista técnico, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que el alza y posterior descenso del dólar digital es un reflejo del desequilibrio entre oferta y demanda. En Bolivia hay poca disponibilidad de la divisa y, en cambio, una demanda creciente, especialmente ante la falta de certidumbre sobre la economía.

“Este escenario genera especulación, tanto de quienes compran como de quienes venden, lo que alimenta aún más la volatilidad”, sostuvo Romero.

El economista no descarta que -influenciado por la coyuntura política- en los próximos meses el dólar digital pueda romper la barrera de los Bs 25, mientras que en el mercado informal, conocido como el “mercado de calle”, la divisa podría superar los Bs 20.

“Mientras sigan ocurriendo este tipo de eventos a nivel nacional, en lo político donde no hay mucha certeza, rupturas, candidaturas que no convencen, proyectos que no dan mucha esperanza, además que todo apunta a que continúe el socialismo”, manifestó.

El caso argentino

Sobre la posibilidad de que la inyección de dólares al mercado argentino beneficie indirectamente a Bolivia, Romero fue escéptico. Explicó que si bien Argentina ha comenzado a recibir desembolsos de organismos internacionales, estos se ejecutan por etapas y no significan una disponibilidad inmediata ni regional de dólares.

Explicó que los organismos internacionales desembolsan conforme se cumplan metas. Por ahora, no hay abundancia de dólares en Argentina, por tanto, no se puede esperar un derrame hacia Bolivia.

“Lo poco que llegue a Bolivia será de contrabando, reducido, y no creo que vengan y lo regalen, sino que lo van a vender al precio del mercado negro, entonces hay una esperanza a mediano y largo plazo que esos dólares puedan llegar, pero reitero, que será por la vía informal”, manifestó.

La canasta familiar sigue en aumento

La escasez de la divisa americana también tiene un efecto negativo en el precio de la canasta básica familiar. Si bien las denuncias son constantes sobre el incremento del precio de los productos, la reciente alza del dólar digital también ha generado incertidumbre en las comerciantes de La Paz, que aprovechando esta situación han incrementado el precio de los alimentos.

La carne de res se mantiene por encima de los 60 bolivianos, el pollo está en 18 bolivianos, el cerdo a 25 bolivianos. Las comerciantes explican que las verduras, desde la semana pasada hasta ahora han incrementado aproximadamente entre 25% a 30%.