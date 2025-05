En Oruro, Doria Medina propone modificar la Ley Minera, critica entrega obligatoria de estaño a Vinto y anuncia apoyo a cooperativas

Asimismo, anunció su intención de trabajar junto al sector cooperativista para promover una minería sostenible, con respaldo técnico y legal que les permita convertirse en pequeñas y medianas empresas formales y responsables. “A los cooperativistas se les dijo que su actividad no es sostenible ni social».

Durante la presentación de su plan de gobierno en el departamento de Oruro, el candidato de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, planteó ayer una serie de reformas económicas urgentes, entre las que destacó la modificación de la Ley Minera, la eliminación de restricciones en la comercialización del estaño a la Empresa Metalúrgica de Vinto, instalada en ese departamento, y un compromiso con la transformación de las cooperativas mineras en pequeñas y medianas empresas (MyPes) para que sean sostenibles, algo que actualmente no sucede por las denuncias de contaminación al medioambiente.

«Vamos a modificar la Ley Minera para que puedan haber inversiones y se reactive la producción. Por ejemplo, me comentaron que en este momento no estamos produciendo estaño suficiente porque hay una serie de restricciones, ya que se tiene una norma aprobada en la gestión de Evo Morales que establece que todo el mineral de estaño se entregue a la fundición de Vinto. También me comentaron que una tonelada de estaño cuesta a 32.000 dólares, tres veces más que el litio, pero ¿por qué no producimos si tiene tan buen precio?, por esta razón de que se tiene que entregar a la fundición y encima que deben esperar un año para el pago», sostuvo el candidato presidencial.

Asimismo, anunció su intención de trabajar junto al sector cooperativista para promover una minería sostenible, con respaldo técnico y legal que les permita convertirse en pequeñas y medianas empresas formales y responsables. “A los cooperativistas se les dijo que su actividad no es sostenible ni social ni ambientalmente, pero vamos a trabajar con ellos para cambiar eso y construir una relación de largo plazo”, expresó.

El líder opositor también advirtió que la economía orureña se encuentra particularmente golpeada por la falta de dólares y carburantes, situación que, según él, resolverá en los primeros 100 días de ser electo como presidente. “Sé cómo hacerlo y lo vamos a hacer”, manifestó.

Además, el candidato propuso la creación de un Museo del Carnaval de Oruro, como parte de una estrategia para potenciar el turismo durante todo el año y dinamizar la economía regional.