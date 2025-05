En Yapacaní dieron 72 horas a los uniformados que realizan erradicaciones para que abandonen el lugar

Fuente: Unitel

Tras reportarse en redes que un grupo de encapuchados supuestamente ingresó a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que realiza erradicaciones en Yapacaní, un dirigente de una cooperativa confirmó que se dio un plazo de 72 horas para que los uniformados se retiren; sin embargo, señaló que tras el compromiso de los uniformados de no realizar más operativos, acordaron que se mantengan en el lugar.

“Se les mandó una carta, se les dio 72 horas para que se retiren y hoy se cumplen esas 72 horas”, manifestó Julián Jaldín de la cooperativa San Salvador.

El dirigente aseguró que en la zona, donde se encuentran los afiliados a esta cooperativa, no existe coca excedentaria. Afirmó que en varias oportunidades la FTC ha ingresado a predios por la fuerza e incluso habría sustraído herramientas y otros objetos.

“Se entran de punta a punta, en las parcelas. Algunos no tienen rejas y tienen alambrados no más, y con sus alicantes rompen el alambrado y se entran”, manifestó Jaldín.

El dirigente asegura que debido a esa situación la semana pasada hubo una reunión en la zona y determinaron enviar una carta a la FTC exigiendo que se retiren del lugar; sin embargo, como no tuvieron respuesta regresaron este lunes al lugar.

El dirigente señaló que un jefe de la FTC se comprometió a que “ya no iban a salir” a realizar erradicaciones, por lo que los pobladores vieron que ya no era necesario que los uniformados se retiren.

“Ya no van a trabajar en la erradicación, como no van a salir, no vamos a recibir ninguna clase de molestia”, señaló el dirigente.