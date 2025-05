Esposa del piloto de avioneta desaparecida en vuelo Baures-Trinidad niega hallazgo y exige continuar la búsqueda

Los familiares de los pasajeros de la avioneta también han solicitado que se continúe con la búsqueda

Adriana Leigue, esposa del capitán Pablo Andrés Velarde, desmintió las versiones difundidas por medios locales sobre el supuesto hallazgo de la avioneta desaparecida que cubría la ruta entre Baures y Trinidad. La mujer afirmó que ni ella ni su familia han tenido contacto con el piloto ni con alguno de los pasajeros, y exigió a las autoridades mantener activa la operación de búsqueda.

“Es mentira que ya aparecieron. Yo no he podido hablar con mi esposo, no hay confirmación oficial, solo rumores. Pido encarecidamente que no se detenga la búsqueda”, declaró Leigue, visiblemente afectada, en entrevista con medios locales.

La aeronave, tripulada por Velarde, partió a la 13:10 de la tarde de este miércoles con cinco personas a bordo —tres mujeres, un niño y el piloto— en un vuelo de evacuación médica hacia la ciudad de Trinidad. A las 14:30, se reportó su desaparición y hasta el momento no se ha logrado establecer comunicación con la tripulación.

La esposa del piloto cuestionó la veracidad de la información difundida por los medios locales, que aseguraron que la avioneta habría aterrizado en una estancia de la jurisdicción de El Carmen del Iténez. Según Leigue, familiares se contactaron con personas en la zona, incluyendo al motorista de la estancia presuntamente involucrada, quienes negaron haber visto la aeronave o a sus ocupantes.

“Tememos que con esta información errónea se detenga la búsqueda. Mi esposo es un piloto con experiencia, y no descartamos una falla mecánica, pero hasta ahora seguimos sin saber nada”, lamentó Leigue.

Pablo Andrés Velarde, con más de cuatro años de trayectoria en vuelos regionales, realizaba frecuentemente rutas hacia comunidades como Huacaraje y Magdalena. La preocupación aumenta debido a las condiciones climáticas adversas, las inundaciones en la región y los riesgos propios de la fauna local.

Leigue, quien además es estudiante de comunicación social, hizo un llamado a la responsabilidad periodística: “Me duele que se difunda información sin verificación. Se han dejado llevar por rumores. Les pido que contrasten las fuentes antes de publicar”.

De manera preliminar, se conoce que la avioneta era pilotada por Pablo Andrés Velarde y estaba acompañado de los pasajeros Roberta Robertina Velarde Aulo, Patricia Coria Guary, Mirta Fuentes Cardozo y un menor de iniciales I. T. C.

Los familiares de los pasajeros de la avioneta también han solicitado que se continúe con la búsqueda, pues señalan que aún se encuentra desaparecida.

