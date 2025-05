«Estamos cultivando la nueva pandemia»: en el «Gastro» de Cochabamba, 8 toneladas de basura llegan al techo

Los desechos son altamente infecciosos y están acumulados en un ambiente que concentra los residuos de cuatro hospitales de tercer nivel de esa región.

La crisis de la basura en Cochabamba ocasiona que en el Hospital Gastroenterológico de Cercado se «cultive una nueva pandemia», debido a que ocho toneladas de basura generada en cuatro nosocomios de tercer nivel literalmente llegaron al techo por la falta de recojo de los desechos de esos centros.

«Algo para lo que se tienen estrictos protocolos (de manipulación) son los elementos cortopunzantes, si tenemos una cirugía de un paciente séptico tenemos cualquier cantidad de bacterias y, al estar en un hospital, son multirresistentes, así que aquí estamos cultivando la nueva pandemia que puede afectar a Cochabamba», advirtió el director del Hospital Gastroenterológico de Cercado, Jaime Villarroel.

La capital del valle enfrenta una crisis en el recojo de basura desde el pasado 21 de abril, por una orden judicial que determinó el cierre del relleno sanitario de K’ara K’ara. Hasta la fecha, el alcalde Manfred Reyes Villa no alcanzó una solución para este problema y las montañas de basura en su ciudad se acumulan al igual que lo que sucede en el Hospital Gastroenterológico.

«Esto es una barbaridad a mis ojos, no se puede arriesgar el funcionamiento de un hospital por no recoger la basura, esto no es posible, hemos pasado grandes vicisitudes en la pandemia como para no aprender en estas cosas; al frente hay un colegio, aquí al lado está la Facultad de Odontología, de Medicina, esto se va a convertir en un problema muy grave», lamentó Villarroel.

La dirección del sanatorio dispuso un ambiente para almacenar las bolsas de desechos provenientes de cuatro hospitales de tercer nivel de Cochabamba. En el lugar el olor es insoportable y se juntaron las bolsas de desechos comunes con las de residuos altamente infecciosos, sin que ninguna autoridad edil o de la Gobernación asumen sus responsabilidades.

«Hemos intentado todo el fin de semana contactarnos con autoridades de EMSA, no contestan el teléfono por lo menos para decirnos si hay alguna luz, al primer lugar que deberían venir es al hospital porque estos desechos son de cuatro hospitales de los terceros niveles de Cochabamba; son más de ocho toneladas hasta el domingo, este lunes por lo menos habrá unos mil kilos más», agregó el médico.