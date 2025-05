Estudiantes de Harvard protestaron contra los recortes millonarios de Trump y la amenaza de expulsión a extranjeros

Con pancartas y consignas, los manifestantes exigieron frenar la suspensión del financiamiento federal y las medidas migratorias que afectan a casi un tercio del cuerpo académico internacional

Cientos de estudiantes de la Universidad de Harvard protestaron contra Trump tras la cancelación de contratos federales (REUTERS/Brian Snyder)





Cientos de estudiantes se manifestaron este martes en el campus de Harvard luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara la cancelación de todos los contratos financieros vigentes con la universidad, una medida valuada en 100 millones de dólares.

La protesta, que tuvo lugar a escasos metros de Harvard Yard, coincidió con los preparativos para la ceremonia de graduación, prevista para el jueves.

Con pancartas que decían “quien deba estar en clase hoy, que se quede”, los manifestantes expresaron su rechazo a la revocación del permiso de la universidad para participar en el programa federal de estudiantes y visitantes de intercambio, medida que afecta directamente a los estudiantes internacionales.

“Esta no solo es mi última semana como estudiante de Harvard, es una semana crucial porque todos mis amigos internacionales, mis profesores y los investigadores están en riesgo de ser deportados”, declaró Alice Goyer, quien asistió a la protesta vestida con toga y birrete. “Como estudiante estadounidense, tengo la responsabilidad de alzar la voz por ellos”, agregó.

Cientos de estudiantes se manifestaron el martes en el campus de Harvard luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara la cancelación de todos los contratos financieros vigentes con la universidad, una medida valuada en 100 millones de dólares (REUTERS/Brian Snyder)

La tensión aumentó luego de que un juez federal emitiera una orden de restricción temporal contra la decisión del gobierno, a la espera de una audiencia judicial prevista para el jueves.

La decisión judicial se conoció mientras los helicópteros de prensa sobrevolaban la zona y las familias de los egresados participaban en recepciones al aire libre en Harvard Square.

Jack, un estudiante británico que está finalizando sus estudios en historia de la medicina, señaló: “Esta nube puede pasar, pero el daño ya está hecho”.

Además, aseguró que las políticas de Trump podrían disuadir a estudiantes extranjeros de aplicar a universidades estadounidenses. “Los que están aquí no saben qué pasará con ellos. Los que están afuera no saben si podrán volver. No sé si consideraría hacer un doctorado aquí. Seis años es mucho tiempo”.

La medida del martes se suma a una serie de sanciones contra la universidad, que ya ha visto congelados miles de millones de dólares en subvenciones federales y cancelados otros millones en contratos.

La tensión aumentó luego de que un juez federal emitiera una orden de restricción temporal contra la decisión del gobierno, a la espera de una audiencia judicial prevista para el jueves (REUTERS/Brian Snyder)

Según medios locales, el corte anunciado implica la suspensión total de los vínculos económicos entre Harvard y el gobierno federal, lo que afectará directamente las capacidades de investigación y desarrollo de la universidad más antigua del país.

Por su parte, el presidente Trump justificó la ofensiva alegando que Harvard alberga estudiantes “radicalizados” y “problemáticos”. El lunes, insistió en que su administración logrará someter a la universidad a una mayor fiscalización.

Harvard, en tanto, presentó demandas judiciales para revertir tanto la pérdida del derecho a patrocinar estudiantes internacionales —que representan el 27% de su matrícula— como la cancelación de fondos públicos.

“El caso es tan sólido que el sistema judicial no permitirá que esto avance”, dijo Ray Brescia, profesor de la Albany Law School. Señaló que los tribunales superiores probablemente anularán las medidas si la administración Trump decide apelar.

Harvard, en tanto, presentó demandas judiciales para revertir tanto la pérdida del derecho a patrocinar estudiantes internacionales —que representan el 27% de su matrícula— como la cancelación de fondos públicos (REUTERS/Brian Snyder)

El movimiento de resistencia no se limita al campus, dado que, ex alumnos agrupados en la organización Crimson Courage planean presentar una demanda contra Trump el 9 de junio, según informó la cineasta Anurima Bhargava durante un seminario virtual que reunió a antiguos estudiantes en busca de apoyo financiero y visibilidad.

Ryan Enos, profesor de gobierno de la propia universidad, advirtió sobre el impacto en la reputación internacional del sistema educativo estadounidense. “Ya escuché de profesores en otros países que dicen ‘animábamos a nuestros mejores alumnos a ir a Estados Unidos’, pero ahora dudan si seguir haciéndolo”, comentó durante la manifestación.