Evo dice que las salas constituciones que él creo están perjudicando al país y que, al parecer, son un error

“Ahí Es un error garrafal que cometimos”, dijo Evo Morales respecto a la creación de las salas constitucionales

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales señaló que las salas constitucionales, que creó en su gestión, están “arruinando” al país y que, al parecer, son un error de su Gobierno, luego de que en los últimos días se presentaran acciones legales contra las organizaciones políticas que buscan ser habilitadas para participar de las elecciones generales de agosto próximo.

“Desde semanas atrás yo veía y no sé si es un error que hemos cometido, durante nuestra gestión, que mediante una ley, va a aprobar las salas constitucionales departamentales. Yo siento ahora, esas salas constitucionales, supuestamente para que las demandas de inconstitucionalidad sean en los departamentos y no en Sucre, trae más burocracia, más corrupción, ni siquiera corrupción, desde ahí no se respeta la Constitución. Alguna persona presenta una demanda de inconstitucionalidad bajo intereses políticos y aprueba, y todo se paraliza. No hablemos del autor intelectual. Es un error garrafal que cometimos”, indicó Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además de eso, agregó que es bueno tener una Tribunal Constitucional, pero no salas constitucionales en los departamentos.

“Acá estamos comentando, inclusive algunos países de Sudamérica no tienen tribunales constitucionales, un tribunal constitucional. Está bien que haya un tribunal constitucional, pero estas salas constitucionales, siento que están perjudicando, perjudicando al país. No quiero recordar quiénes nos han sugerido, lo muy autocrítico, algunos errores, tal vez en ese momento no lo hemos debatido profundamente, si eso nos sirve o no nos sirve, pero a esta altura, siento que las salas constitucionales, llamados departamentales”, señaló.

Las afirmaciones de Morales se dan luego de que se conocieran que existen más de 10 acciones legales que presentaron algunos ciudadanos contra los partidos políticos que van en carrera a las elecciones generales, lo que pondría en riesgo la realización de las mismas.

Cabe recordar que fue Evo quien creó las salas constitucionales mediante la Ley 1104 de septiembre de 2018.

Asimismo, dichas aseveraciones no son las primeras emitidas por Evo contra las salas constitucionales.

En julio de 2024, señaló que las salas deberían ser eliminadas por ley y que se equivocó en crearlas.

“De acá a poco tiempo, pasan las elecciones y con una resolución constitucional las anulan, o anulan los congresos del MAS; por ley, hay que eliminar las salas constitucionales, porque son más mafia, más corrupción y más burocracia. Lamento mucho, Héctor Arce Zaconeta nos hizo meter la pata, yo no conozco muy bien, soy sincero, nos ha explicado y nos ha convencido de que con eso íbamos a mejorar, pero es peor la justicia boliviana con estas salas constitucionales”, sostuvo el exmandatario en julio del año pasado.

BD/MC

Fuente: Brújula Digital