«Evo es responsable del fracaso de la reforma judicial»: Lima se estrella contra el líder del evismo y plantea una reforma constitucional

«Evo Morales no mandaba, pero tenía parlamentarios que lograron bloquear la reforma judicial», sostuvo Iván Lima, quien consideró que la elección de magistrados por voto es un «desastre» y advirtió que urge una reforma.

eju.tv / Video: Que no me pierda

El caso de trata de personas contra Evo Morales y el reciente fallo de una jueza en su favor reactivaron el debate sobre el sistema de Justicia de Bolivia, que vuelve a estar en el centro de la polémica.

En ese marco, el exministro de Justicia Iván Lima responsabilizó a Morales por el fracaso de la reforma judicial que intentó impulsar la gestión del presidente Luis Arce.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Evo Morales no mandaba, pero tenía parlamentarios que lograron bloquear la reforma judicial», sostuvo Lima en una entrevista con el programa Que no me pierda que se difunde en la red UNO.

Consideró que la elección de magistrados por voto es un «desastre» y advirtió que urge una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) para reencaminar este proceso.

Según Lima, Morales permitió que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se constituya en un «suprapoder» que asume decisiones por encima de los otros órganos desde la vigencia de la nueva Constitución, en 2009, cuando se aprobó el artículo 256 con el 64% del voto.

No obstante, esta situación se puede revertir con una reforma constitucional que ajuste estos aspectos.

«El pueblo boliviano ha decidido este modelo; es un modelo muy cuestionado y hay que empezar a cambiar esto. La elección de voto popular es un desastre», dijo.

«No quiso alguien que haya esta reforma y se llama Evo Morales, esperemos que una nueva reforma encare el compromiso de todos los políticos y el voto del pueblo boliviano», añadió.

Según Lima, aunque Luis Arce llegó a la Presidencia de Bolivia con el 55% de votos, en realidad solo contó con el 25% de apoyo de la bancada en la Asamblea Legislativa.

«Evo Morales inviabilizó esta reforma porque se necesitaba dos tercios de votos y desintegró el equipo que se había conformado de notables para encarar la reforma judicial. Por eso le echo la culpa y lo responsabilizo del fracaso de la reforma en la gestión de Arce», sostuvo Lima.

La mayoría evista frenó «iniciativas importantes para proteger a las víctimas, para reformar la Justicia», denunció el exministro de Justicia del Gobierno de Arce.