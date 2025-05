«Evo no le dice la verdad a Bolivia»: Vocal Ávila desahucia candidatura del líder del evismo

El vocal Gustavo Ávila respondió a la versión lanzada por Evo Morales sobre un supuesto registro de su candidatura y precisó que ya se cumplió ese proceso y «bajo el principio de preclusión esa etapa no puede retroceder».

Evo Morales informó en sus redes sociales que logró inscribir su postulación en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila ha desahuciado la candidatura del líder del evismo y calificó sus versiones como falsas.

«Informo que nuestro Instrumento Político EVO PUEBLO (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo) cumplió los requisitos y plazos establecidos para registrar a nuestro binomio mediante el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral (TSE)», indicó Morales.

«El registro físico -adjuntando las planillas de nuestros candidatos y los documentos originales requeridos- fue realizado en las oficinas del TSE con la intervención de un Notario de Fe Pública», añadió en su cuenta de X.

El evismo intentó inscribir las listas con los delegados del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), cuya personería se canceló hace dos semanas.

Ávila dijo que «al no tener personería jurídica es imposible que se le otorgue el sistema de registro de candidaturas porque se les ha entregado a las 10 organizaciones con personería jurídica vigente» y precisó que sin esa «llave» o «clave» no pudo acceder a esa plataforma.

Ávila respondió a esa versión y precisó que ya se cumplió la inscripción de candidaturas y «bajo el principio de preclusión esa etapa no puede retroceder».

«No le dice la verdad al pueblo boliviano porque en realidad nosotros no tenemos una organización registrada con ese nombre (Evo Pueblo) y por lo tanto no pudo realizar ningún tipo de inscripción ante el TSE», afirmó en una entrevista con el programa Que no me pierda que se difunde en la red UNO.

Entonces, ¿Evo Morales no es candidato?

«Un ciudadano que no cumple los requisitos de ser inscritos por una organización política con personería jurídica vigente y a través del delegado habilitado ante el TSE no está inscrito en la lista de candidaturas«, remarcó.

La única inscripción que está en suspenso es la de Alianza Popular, que promueve la postulación de Andrónico Rodríguez, que se trata en una sala constitucional de Beni, cuyo fallo se conocerá este miércoles.

Horas antes, el abogado evista Wilfredo Chávez dijo que habían enviado el listado por correo electrónico y no mediante el sistema que el TSE habilitó para este trámite. De hecho, a los delegados de los 10 frentes habilitados se les entregó una clave, que no llegó a las manos de los representantes de Pan-Bol.