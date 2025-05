Evo: «Si no hacía vida sindical ni electoral, hubiera sido empresario privado»

El expresidente Evo Morales explicó sus iniciativas como productor en el Trópico de Cochabamba y manifestó cuál hubiese sido su destino en el caso de no haber seguido la carrera política. Dijo que habría sido un empresario privado.

Fuente: Erbol

“Si no hacía vida sindical ni vida electoral, yo hubiera sido empresario privado. No me estoy quejando, no estoy echando la culpa”, manifestó el exmandatario que también se proclama como socialista y anticapitalista.

Morales se expresó en una reunión con sus seguidores este miércoles. En el acto, recordó su experiencia, desde cuando llegó de joven al Trópico para ser productor agrícola y cómo pudo desarrollar su labor hasta conseguir equipamiento motorizado.

Respecto a su época más reciente, mencionó que al regresar al país desde Argentina, tuvo la necesidad de construir su casa en Villa Tunari, puesto que como expresidente recibe visitas incluso internacionales.

“Me he prestado 80.000 dólares para hacer mi casita de Villa Tunari”, dijo Morales.

Aseveró que sólo tenía un ahorro de 60 mil dólares y que, entonces, tuvo que dedicarse a la producción de tambaquí.

Sin embargo, Morales reconoció que tuvo problemas en su rol como productor cuando en una gestión le faltó comida, pero lo salvó la renta que recibe como exmandatario.

“Me salvó, reconozco, la renta presidencial de expresidente. Si no, no hubiera aguantado”, manifestó.

Morales destacó que el año pasado ya pagó su deuda y manifestó su esperanza de que suba el precio del tambaquí.

Respecto a sus planes para el Trópico, Morales insistió en su intención de construir la carretera a Beni y dijo que “ni se imaginan el movimiento económico” que esto generaría.

Según Evo, su “gran deseo” es que el Trópico de Cochabamba también exporte carne a China y aseguró que están lejos de eso.

“Queremos ser potencia económica cada región. Yo sueño, por ejemplo, el norte paceño un polo de desarrollo agroindustrial”, acotó.