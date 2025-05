Exministra Morales: “Es imprescindible que haya elecciones»

Teresa Morales defiende las protestas que buscan inscribir la candidatura de Evo Morales con miras a los comicios presidenciales, previstos para agosto.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

Para María Teresa Morales, exministra de Desarrollo Productivo del gobierno de Evo Morales, las Elecciones Generales deben realizarse este año. Según la exautoridad, el calendario electoral se puede modificar una o dos semanas, pero este año debe concluir el mandato de Luis Arce.

“Sí, deberían hacerse (las Elecciones). Es imprescindible que haya elecciones. Si tuvieran que modificarse una o dos semanas, la diferencia no es mucha, pero tiene que haber elecciones y tiene que salir Luis Arce. Las dos cosas se pueden hacer en este año”, manifestó la exministra a Visión 360.

La exministra forma parte del círculo interno del exmandatario y defiende las protestas evistas que buscan inscribir la candidatura de Morales con miras a los comicios presidenciales, previstos para agosto.

Teresa Morales sostiene, en ese contexto, que existe “una intención política clara” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de “no recibir” la documentación de Morales, la exministra Wilma Alanoca, que postula a la vicepresidencia; y a los candidatos de Evo Pueblo, bajo la sigla de Pan-Bol.

“El TSE no ha tenido la gentileza ni siquiera de recibir las notas y las comunicaciones de Pan-Bol. Hemos estado los cinco días intentando hacer entrega de una comunicación nuestra y no se ha podido. Hay una intención política clara del TSE de no recibir esta comunicación”, afirmó.

El organismo electoral revocó la personería jurídica de Pan-Bol semanas atrás. Sin embargo, un fallo de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz instó al TSE a revocar esta medida.