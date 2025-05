Expresidente de Anapo sugiere al Gobierno nivelar el precio del grano de soya para frenar el contrabando y la falta de aceite

Demetrio Pérez aseguró que el contrabando de los ‘mayoristas’ hace que el aceite escasee y suba de precio en el mercado. Piden mayor control en las fronteras.







Fuente: Unitel

El expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, aseguró que el problema de la falta de aceite y el incremento del precio al consumidor es responsabilidad de los mayoristas, porque son los encargados de la distribución del producto, a excepción de algunas pequeñas empresas.

Además, a su juicio, considera que una solución a este problema es la liberación o nivelación del precio del grano de soya con los precios internacionales lo que frenaría el contrabando.

Demetrio Pérez, ex presidente de Anapo.

Señaló que no debería existir este problema en el país, porque la producción no ha surfrido problemas drásticos para llegar a esta etapa de desabastecimiento.

“En realidad, en la producción no hay ningún problema, sí hemos tenido alguna merma en la cantidad de grano producida, que normalmente se da por fenómenos climáticos, pero también por el tema humano por la provisión de diésel”, explicó.

Pese a esta merma en la producción, indicó que el consumo interno que se contempla entre 600.000 a 800.000 toneladas para el país, y el saldo para las exportaciones, se ha producido. “No debería faltar (aceite), entiendo que los mayoristas son los principales causantes de esto, porque en realidad ellos son los que compran y el Gobierno sabe quienes compran. Los mayoristas o los ’contrabandistas’ compran en cantidades mayores y ellos son los que distribuyen”, dijo.

Detalló que el contrabando es el principal factor por el que se especula con el precio y se genera escasez de aceite en Bolivia, pese a que se produce el producto en el país.

Señaló que gran cantidad de aceite es tasladado a La Paz, Oruro y Potosí, desde donde se contrabandea y se tiene hasta horarios para cruzarlos fuera de las fronteras por pasos ilegales pese a que el sector exige mayores controles.

“Normalmente hemos visto que se va a Perú, donde cuesta alrededor de unos 30 bolivianos. Y vemos que los mayoristas compran a 14 bolivianos (litro de aceite), pero lo venden el doble afuera (por contrabando), entonces hay una ganancia, una utilidad e inclusive les da para “aceitear” (pagar) a los aduaneros y a otros personales”, sostuvo.

Sugirió al Gobierno reforzar los controles, pues aseguró que los que se realizan, no son efectivos. “Espero que los militares no se corrompan, porque eso va permitir el contrabando. Nuestra frontera es amplia y el Gobierno ha demostrado total incapacidad teniendo las herramientas, es decir, como el Ejército y Policía”, dijo.

Cuestionó los controles que raliza el municipio, donde se decomisan de a dos hasta mas de 100 cajas de aceite a llos comerciantes, siendo que ésto puede llevar a que el sector asuma medidas que no favorezcan a la población.

“Hemos pedido una liberación, primero a las exportaciones plenas y que no haya cupo ni bandas de precio y que el precio se libere”, sostuvo.

Explicó que el precio real de 14 o 15 bolivianos, debería ser mayor al mismo nivel de los precios internacionales, lo que llevaría a frenar el contrabando. “Los precios internacionales del grano de soya han ido mejorando y obviamente, el aceite tendría que haber subido, pero el hecho de congelar, hace que sea un factor ideal para los contrabandistas para hacer un negocio redondo”, dijo.

Señaló que la nivelación o liberación del precio del aceite, permitirá que no salga por contrabando y Bolivia esté abastecida. “El hecho que no haya un negocio para los contrabandistas y no le dé su utilidad, no va salir el aceite”, afirmó.