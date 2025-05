Gobernador de Tarija advierte que no se pagarán sueldos a la Asamblea y al sector salud este mes y teme un colapso financiero total

El gobernador de Tarija, Oscar Montes, confirmó este martes que este mes no se realizarán los pagos de sueldos correspondientes a la Asamblea Legislativa Departamental ni al sector salud, debido a la crítica situación económica que atraviesa la Gobernación.

“Lamentablemente, este mes no se podrá pagar a la Asamblea ni al personal de salud, simplemente no hay recursos”, afirmó Montes, reiterando que la falta de liquidez ha alcanzado niveles preocupantes y que el déficit financiero sigue creciendo.

El gobernador alertó que, si las condiciones económicas no mejoran en los próximos días, podría llegar el punto en el que no haya dinero para pagar sueldos a ningún sector. “Si la situación empeora, ya no se va a tener plata para nadie. Estamos al borde de un colapso financiero”, advirtió con tono serio.

Montes volvió a señalar que el gobierno departamental atraviesa una crisis estructural provocada por años de malas decisiones y falta de reformas, y pidió comprensión a los sectores afectados. “Sé que es una situación difícil, pero no podemos gastar lo que no tenemos”, concluyó.