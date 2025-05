Gobierno alerta que vehículos sin GPS no podrán transportar alimentos

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, advirtió que a partir de junio ningún vehículo de transporte de ganado y alimentos podrá circular si no cuenta con GPS para controlar, en tiempo real, que los productos lleguen al consumidor final.

Flores explicó este martes que la implementación del GPS en los vehículos que transportan alimentos es parte de las medidas asumidas por el Gobierno para luchar contra el contrabando y garantizar los alimentos para la población.

“Los vamos a regularizar desde junio (la implementación del GPS) porque estamos socializando con transporte y ganaderos; hay algún sector que no quiere que se controle, pero es un requisito necesario. El que no quiera poner GPS en sus vehículos, lamentablemente, no podrá transportar ningún tipo de alimento, menos ganado en pie o carne faenada; es una condición”, explicó Flores en conferencia de prensa.

El funcionario explicó, además, que se está ajustando un sistema de trazabilidad en tiempo real para el traslado de animales. Se trata de un programa digital para controlar el traslado de animales vivos y carne faenada a los centros de comercialización.

Alimentos

Dijo que el anterior sistema era manual y había muchas irregularidades. Por ejemplo, dijo que recibieron denuncias que se falsificaban guías de movimiento o que se utilizan más de una vez. “Ahora serán digitalizadas y cuando que (el producto) llegue a destino será neutralizada”, complementó.

Además, resaltó otras medidas implementadas por el Gobierno, como las ferias de peso y precio justo que se realizarán a nivel nacional en coordinación con los gobiernos municipales, para que distribuyan alimentos, principalmente, aceite y arroz en cantidades suficientes.

Respecto a los créditos productivos para el sector avícola y un fideicomiso para apoyar a los productores, garantizó que ya están disponibles y servirá para que mejoren su infraestructura y la logística.

“También tenemos el programa para aumentará la producción de maíz y arroz con Bs 350 millones para reducir pérdidas, queremos tener la cantidad suficiente para la canasta familiar”, complementó Flores.

También aseguró la entrega de combustible para los productores que están en plena siembra de invierno.

“En esta gestión hemos mejorado la producción en soya en un 27% en arroz; 38% en maíz y 26% en cultivos que tienen que ver con hortalizas y otros. El elevado precio de algunos productos, no es un tema de desabastecimiento, de falta de producción, es un tema de especulación, agio y que algunos empresarios ocultan productos”, enfatizó.

El ministro Flores garantizó que el Gobierno aplicará mano dura contra quienes cometan agio, especulación y contrabandeen alimentos y otros productos nacionales.