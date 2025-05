«Habrán elecciones les guste o no»: Arce acusa al ‘evismo’ de buscar acortar su mandato con movilizaciones

Seguidores de Evo Morales buscan inscribir a su candidato para las elecciones generales 2025.







Fuente: Red Uno

El primer mandatario denunció que los sectores afines a Evo Morales pretenden movilizaciones que buscan acortar su mandato.

En un acto desarrollado en el departamento de Chuquisaca, el presidente aseguró que el sector «evista» busca impedir las elecciones nacionales debido a que su candidato no se encuentra inscrito.

«Hoy hay gente que quiere generar un caos perfectamente organizado, que quiere poner en riesgo las elecciones, que quiere poner procesos de desestabilización una vez más. Acortamiento de mandato, que busca muertos», afirmó.

Arce aseguró que las elecciones se desarrollarán en el mes de agosto, pese a los intentos de supuesta desestabilización de su gobierno.

«Que quiere impedir que la democracia siga en nuestro país y que si no le funciona la inscripción de su candidato a como de lugar, pese a que no tiene el respaldo constitucional, quiere hacer tumbar nuestro Gobierno. Lamentamos esos hechos y queremos…el Gobierno nacional va a hacer respetar la democracia y este agosto va a haber elecciones les guste o no les guste», indicó.

Seguidores del expresidente Morales, iniciaron con movilizaciones exigiendo que su líder cocalero sea inscrito como candidato a la presidencia.