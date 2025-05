Hallan sin vida a reo que ingresó hace 10 días por pensiones a Palmasola y aíslan a cinco internos

Un interno fue encontrado sin signos vitales la mañana del martes en el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El recluso, que había ingresado hace aproximadamente diez días por un proceso judicial relacionado con pensiones, se encontraba en el área de adaptación del centro penitenciario.







El hallazgo fue realizado por el personal encargado del control de lista, quienes alertaron de inmediato al área médica. Al llegar, los profesionales confirmaron la ausencia de signos vitales. Según el coronel Nicanor Corcuy, actual gobernador del penal, se procedió conforme al protocolo, aislando de forma preventiva a los cinco internos que compartían la celda con el fallecido.

“Se ha llamado a la Unidad de Homicidios, que se hizo cargo del levantamiento legal del cadáver. Ya se encuentra en investigación en el Ministerio Público, y estamos a la espera de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte”, informó Corcuy.

Aunque la causa oficial aún no ha sido establecida, el gobernador no descartó la posibilidad de un homicidio. “Sí, efectivamente no se descarta, estamos esperando la causa de la muerte para seguir con las investigaciones”, puntualizó.

La División de Homicidios inició las indagaciones de oficio. Entre tanto, el Ministerio Público ha sido notificado y tomará declaraciones a los internos aislados en el marco del procedimiento investigativo.

El coronel también aseguró que ya se ha contactado a la familia del interno y que se realiza un seguimiento junto al Ministerio Público para esclarecer el caso.

El caso continúa en investigación y se espera que el informe forense ofrezca las claves para determinar si hubo o no intervención de terceros en el fallecimiento.