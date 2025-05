Hugo Dellien: «La verdad, disfruté y aprendí muchísimo»

El tenista boliviano valoró lo que hizo en el partido que perdió ante Gael Monfiels en Roland Garros, pese a su gran actuación.

Jaime Galarza

Fuente: eldeber.com.bo

Hugo Dellien perdió con Gael Monfiels el martes pasado y quedó afuera del torneo Roland Garros. Pese al sabor amargo que dejan las derrotas, el tenista boliviano encuentra el lado positivo de esta experiencia lograda en un partido considerado una batalla por lo disputado que fue.

“La verdad que lo disfruté muchísimo desde que entré. Estaba un poco nervioso. Tenía miedo de, por ahí, no disfrutar este momento. Todo el mundo, o todo los jugadores que soñamos con este torneo es jugar en esa (cancha) central, y más con Monfils que es una leyenda del tenis francés y jugar acá, en ese estadio, que sabía iba a explotar y con toda la gente en contra, así que, nada, lo disfruté, sinceramente, desde el minuto uno”, manifestó en una entrevista de la transmisión oficial del certamen que se disputa en París.

Luego, el tenista beniano se refirió a los contratiempos que se vivieron en el duelo, considerado por la periodista que lo entrevistaba como una montaña rusa, por la caída de su rival y a los calambres que lo aquejaron a él, poniendo en riesgo la continuidad de ambos.

”Pasaron muchas cosas en el partido, pero traté de enfocarme en disfrutar, en competir, hacer lo mejor que podía, y, sinceramente, más allá del resultado (6-4, 6-3, 1-6, 6-7 y 1-6), el partido se me escapó ahí (cuando aparecieron los dolores musculares). Estoy muy orgulloso de poder haber competido como competí hoy”.

Dellien ganó con comodidad los dos primeros sets, luego se le presentaron los problemas físicos que le afectaron, especialmente, en la tercera cancha, pero los superó y cayó luchando en los siguientes sets, provocando elogios y agradecimientos, incluso del periodismo. (“La verdad que estamos para ponernos de pie y aplaudirte”, le expresó quien lo entrevistaba).

Para Dellien, 90 en el ranking de la ATP, el duelo con Monfils le dejó nuevas enseñanzas. “Tengo 32 años, llevó muchos años en el circuito, jugando challengers y este tipo de torneos, y siempre aprendo. Nunca había jugado a cinco sets. Sabía que tenía una pequeña duda, de que cuando hay partidos largos y con jugadores de este nivel, vienen calambres, y hoy me costó el tercer set, pero me pude sobreponer a eso, cosa que no había hecho en toda mi carrera, eso me deja un aprendizaje enorme”.

Finalmente, agregó: “por eso digo que estoy orgulloso de haber salido de ese momento (los calambres), porque no es fácil; por momentos pensaba que me iba a caer al piso, que estaba explotando el estadio y que tenía que retirarme, se me pasaron tres mil cosas por la cabeza, y de la nada empecé a competir de vuelta. La verdad que es totalmente mental. Uno se prepara muchísimo, yo me preparo, soy muy profesional, me preparo muchísimo en la parte física, es quizá a lo que más le estoy dando importancia, y sabía que estaba preparado para sobreponerme, solamente era tener esta prueba”.

OPINIÓN

Cuando la derrota no duele tanto

Jaime Galarza S. – Periodista

En París, el mundo del tenis conoció la mejor versión de Hugo Dellien. El boliviano se fue por la puerta grande de una de las míticas catedrales que tiene este deporte, como es “la Philippe Chatrier”, la cancha principal de Roland Garros.

Pocas veces, o quizá nunca, un deportista boliviano recibió tantos elogios por su desempeño como el beniano el martes.

“Qué poco premio para tan grande esfuerzo”, diría uno de los comentaristas de ESPN.

Perdió, pero salió ganando el respeto de aquellos que valoran la valentía, el esfuerzo y el talento.

Fue un partido tremendo, con un final espectacular, en la que el boliviano jugó al límite.

“Mis respetos, Hugo”, dijo otro periodista cuando Dellien peleaba el quinto set. “Digno de aplauso”, agregó.

Y Así fue. Se marchó aplaudido.