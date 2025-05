Imágenes sensibles: Una joven cae bajo un vehículo en movimiento y es atropellada; el chofer huyó, reportan en Coroico

La joven quedó con graves lesiones en la cabeza, motivo por el que fue trasladada a la ciudad de La Paz para realizarle exámenes.

Fuente: Unitel

Ante este hecho, la mujer fue auxiliada a un centro hospitalario de la región; sin embargo, por la lesión en la cabeza tuvo que ser trasladada a la ciudad de La Paz para ser observada por especialistas.

“Por los datos que tengo, la muchacha está mejor; ayer (sábado) le han sacado a la ciudad de La Paz para hacerle una tomografía ya que no tenemos esos exámenes aquí (en Coroico). Tenemos datos de más o menos quienes es (el chofer) y la Policía ya está investigando, pero no tenemos datos de la placa del vehículo”, informó.

[Foto captura de video ] / La mujer cae cuando el auto está en movimiento

Además, la funcionaria dijo que el chofer del motorizado se comunicó con su persona y le señaló que está dispuesto a colaborar con los gastos médicos, pero luego ya no respondió a las llamadas.

“El conductor se ha comunicado conmigo ayer sábado, me dijo que quiere ayudar a la familia económicamente, yo le dije que se presente a la Policía, sabemos que por las imágenes no fue intencional. Después me ha bloqueado, aún no sé si se ha presentado a la Policía”, dijo Salinas.

Este hecho sucedió la madrugada del viernes, y hasta las 19:30 del domingo no hubo un reporte policial sobre el estado de la joven. También se desconoce si el conductor se presentó ante las autoridades.