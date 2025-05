INE: Bolivia registra una balanza comercial negativa de $us 434 millones al primer trimestre de este año

Entre enero y marzo de 2025, las exportaciones nacionales alcanzaron a $us 1.761,8 millones, lo que representó una disminución del 8% en comparación con el mismo período de 2024, según el reporte

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaron que Bolivia registra una balanza comercial negativa de $us 434 millones al primer trimestre de este año, en un escenario en el que se registra una caída tanto de las importaciones como de las exportaciones.

Según el reporte de comercio exterior de la entidad estatal, entre enero y marzo de este año la exportaciones alcanzaron los $us 1.761,8 millones, lo que representó una disminución del 8% en comparación con el mismo período de 2024.

En el primer trimestre de 2022, la exportaciones alcanzaron los $us 3.068,0, mientras que en el mismo periodo de 2023 la cifra alcanzó los $us 2.565,6 millones. Y en 2024 la cifra fue de $us 1.920,9 millones (periodo de sequía), es decir, hay una tendencia a la baja.

Mientras que las importaciones también muestran una tendencia a la baja, si se toma en cuenta que en el primer trimestre de este año alcanzaron los $us 2.203,7 millones, frente a los $us 2.495,2 millones registrados en el mismo periodo de la gestión.

Caída en sectores clave

Según el reporte, en lo que respecta al sector productivo (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), las exportaciones alcanzaron los $us 85,4 millones, cifras que difiere de los $us 93,4 millones registrados durante el primer trimestre de 2025.

La situación se complica en los que respecta a los sectores de hidrocarburos y a la industria. El primero registró un saldo de $us 284,3 millones al primer trimestre de este año, lejos de los $us 447,5 millones del mismo periodo de la gestión anterior. Mientras que el segundo alcanzó los $us 606,1 millones frente a los $us 790,7 millones del año pasado.

Sin embargo, es importante precisar un crecimiento del 35% en las exportaciones del sector de extracción de minerales, donde las exportaciones registran un total de $us 779,4 millones entre enero y marzo de este año, cifra mayor a los $us 578,3 millones del periodo anterior.

Situación de las importaciones

“Entre enero y marzo de 2025, las importaciones registraron una disminución del 12%. En este período, la categoría de equipos de transporte, sus piezas y accesorios presentó una caída del 30%, seguida por los bienes de capital con una reducción del 13,5%”, reza el reporte.

Este mismo comportamiento presentó los combustibles y lubricantes con disminución en 22,6%, al igual que alimentos y bebidas y artículos de consumo en un 2,3% y 2,9%, respectivamente.

