Inversiones de la Gestora en bonos del TGN generaron rendimientos de Bs 2.887 millones anuales

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que las inversiones realizadas en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Gestora, en moneda nacional, generan ingresos anuales por rendimientos de Bs2.887 millones.

Con información a abril de 2025 se verifica que el monto de la cartera de inversiones alcanza a Bs194.634 millones, que es 18% más grande que los Bs164.969 millones que dejaron las AFP en mayo de 2023 cuando entregaron la administración de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) a la Gestora.

Del total administrado por la Gestora, Bs65.170 millones está invertidos en instrumentos emitidos por el TGN. Hasta mayo de 2023 las AFP invirtieron Bs47.256 millones, y a continuación la Gestora destino Bs17.914 millones a dichas emisiones. El rendimiento que tenían las AFP alcanzaba a 3,92%, con la entidad estatal administradora de pensiones se llegó a 5,72%.

La entidad destacó que, hasta la fecha, todos los pagos de capital e intereses han sido cumplidos puntualmente por el TGN, sin registrar ningún tipo de retraso en sus obligaciones como emisor.

Esta aclaración responde a declaraciones recientes del diputado José Luis Porcel Marquina, publicadas en el Periódico de la ciudad de Tarija, quien afirmó que la Gestora Pública habría prestado al Estado nacional 8.300 millones de dólares y que “debe ese dinero a los bolivianos”.

Ante estas afirmaciones, el gerente general de la Gestora, Jaime Duran, desmintió categóricamente dichas declaraciones en conferencia de prensa, señalando: “La Gestora no es una entidad financiera, no presta dinero a ninguna institución. Nuestra operativa está establecida en la Ley 065 de Pensiones, que define claramente que nuestra función es la inversión de los fondos previsionales, no el otorgamiento de créditos”.

En dicha línea el ejecutivo remarco que contrariamente a lo que afirma Porcel, las inversiones en el TGN han generado rendimientos que alcanzan anualmente a Bs2.887 millones, con lo que se desmiente categóricamente una supuesta perdida.

La Gestora administra los recursos del Sistema Integral de Pensiones con responsabilidad, transparencia y en estricto cumplimiento del marco normativo, asimismo, se exhorta al diputado Porcel a informarse a través de canales oficiales sobre el rendimiento y destino de las inversiones.