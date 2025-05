Irán y EEUU reanudan las negociaciones nucleares en Roma en medio de las tensiones por el enriquecimiento de uranio

Ambas delegaciones se reúnen este viernes para una quinta ronda de conversaciones, marcadas por desacuerdos y advertencias sobre posibles consecuencias si fracasa la vía diplomática

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos sostienen este viernes en Roma la quinta ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El encuentro se da en un contexto de fuertes discrepancias entre ambas partes, especialmente por el nivel de enriquecimiento de uranio que Teherán se niega a abandonar.

Estas conversaciones, iniciadas en abril, constituyen el canal de diálogo más directo y de mayor nivel entre los dos países desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear firmado en 2015. Esta retirada ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump, quien reimpulsó la política de “máxima presión” contra el régimen persa.

El regreso de Trump a la Casa Blanca no ha modificado esa postura. Aunque el mandatario republicano respalda las conversaciones diplomáticas, ha reiterado que no dudará en recurrir a acciones militares si las negociaciones no dan resultados.

Por su parte, Irán busca un nuevo acuerdo que le permita aliviar las sanciones internacionales, las cuales han impactado duramente su economía. Según el régimen iraní, cualquier nuevo pacto debe respetar su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

La ronda anterior, celebrada en Mascate, capital de Omán, terminó con un desacuerdo público. Steve Witkoff, el enviado estadounidense, sostuvo que “Washington no podría autorizar ni siquiera un uno por ciento de capacidad de enriquecimiento” de uranio. Esta exigencia fue rechazada de inmediato por Irán.

“El enriquecimiento de uranio con fines civiles no es negociable”, replicaron autoridades iraníes. La postura de Teherán es que su programa nuclear está dentro de los límites del derecho internacional, y aseguran que países como Países Bajos, Bélgica, Corea del Sur, Brasil y Japón también enriquecen uranio sin fines militares.

Antes de la reunión de este viernes, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, reconoció que “sigue habiendo desacuerdos fundamentales” con la delegación estadounidense. En declaraciones oficiales, advirtió que si Estados Unidos insiste en frenar el enriquecimiento, “no habrá acuerdo”.

Steve Witkoff, el enviado especial estadounidense para las negociaciones en Medio Oriente (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

El encuentro se produce poco antes de la reunión de junio del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y a meses de la expiración del acuerdo de 2015, prevista para octubre. Aquel pacto buscaba impedir que Irán desarrollara armamento nuclear a cambio de una reducción de sanciones internacionales.

No obstante, tras la salida de Estados Unidos del acuerdo en 2018, Irán aumentó progresivamente su nivel de enriquecimiento de uranio. Actualmente, lo hace al 60%, muy por encima del 3,67% establecido en el pacto, aunque aún por debajo del 90% necesario para fabricar una bomba nuclear.

La tensión regional también se ha visto influida por las advertencias de Israel. La cadena CNN informó esta semana, citando fuentes estadounidenses, que Israel estaría preparando posibles ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

En respuesta, Araqchi envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que responsabilizó a Estados Unidos por cualquier ataque israelí. “El gobierno estadounidense (…) asumirá una responsabilidad legal” en caso de una agresión, escribió el canciller.

“Washington no podría autorizar ni siquiera un uno por ciento de capacidad de enriquecimiento” de uranio, dijo la delegación de EEUU

En paralelo, los países europeos firmantes del acuerdo —Reino Unido, Francia y Alemania— han advertido que podrían activar el mecanismo que reimpone sanciones si Irán incumple sus compromisos o si perciben una amenaza a la seguridad continental.

Araqchi respondió que una medida de ese tipo significaría no solo “el fin del papel de Europa en el acuerdo”, sino también “una escalada de tensiones que podría volverse irreversible”.

Mientras tanto, las negociaciones continúan con incertidumbre sobre su desenlace. Aunque ambas partes mantienen el diálogo, las posiciones siguen alejadas, y el tiempo para salvar el pacto original se agota.