Iván Lima, del Gabinete de Arce a la cúpula de Morena: El exministro es jefe de campaña del partido de Copa

El candidato Jorge Richter indicó que cuando llegó a Morena el exministro Iván Lima ya brindaba su respaldo a la organización, aunque dijo que no será candidato. Además, descartó una posible alianza con Andrónico Rodríguez.

eju.tv / Video: Que no pierda

Del Gobierno de Luis Arce a la cúpula del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ese es el trayecto que recorrió el exministro de Justicia, Iván Lima, quien ahora es el jefe de campaña del partido que postula a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, a la Presidencia del país.

Así lo ha confirmado el candidato a la Vicepresidencia, Jorge Richter, quien además preciso que Lima no será candidato.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Es un profesional de alta valía y ahora está en el primer plano de Morena, no como candidato, no va a estar como candidato a diputado o senador, pero sí en el nivel de decisión de Morena», afirmó en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red UNO.

Richter indicó que cuando llegó al frente Lima ya brindaba su respaldo a la organización y dijo que Morena ratificó que el binomio del que es parte con Copa.

«Efectivamente ese es el binomio no se alteró en nada, sabemos y somos conscientes de la enorme rumorología que hay en estas horas, donde se trata de generar desorden, confusión y expectativas, en algunos y otros, pero está totalmente claro, nosotros nos presentamos como inscribimos el binomio», manifestó Richter.

También remarcó que su partido descartó una posible alianza con el presidente del Senado y candidato a la Presidencia, Andrónico Rodríguez, que se quedó sin partido luego de los procesos contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que es parte de la Alianza Popular.