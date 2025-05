La ALD de Tarija abordará la próxima semana la reducción de salarios y el número de legisladores

Son temas ineludibles e incluso inaplazables

Fuente: https://elperiodico.com.bo

La Asamblea abordará la próxima semana la reducción de salarios y del número de asambleístas, dos temas considerados muy importantes, además de ineludibles e inaplazables.

El presidente de la Asamblea, Alan Barca Herrera, informó que este fin de semana concluyó su alternancia y tiene la firme intención de encarar estos temas en el pleno del legislativo, como plantearon la mayoría de los legisladores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El tema de la reducción de sueldos lo tenemos que abordar en el pleno, de la manera más objetiva, plena, sincera, declaró Barca, al añadir que también observan que hay un ataque desmedido de la gobernación, atribuyendo la crisis a la no reducción.

Todos están de acuerdo en revisar el asunto de la escala salarial, agregó al informar de la reunión de jefes de bancada, donde se optó por tratar el asunto en el pleno, al igual que el tema de la disminución del número de asambleístas.

Sin embargo, también hay criterios de efectuar una cumbre departamental con todas las instituciones para ver el asunto de la crisis económica, que está afectando más al departamento de Tarija, por la caída de sus ingresos debido a la reducción en la exportación de gas.

Esperamos avanzar en estos temas la semana que viene, la reducción de salarios y de número de legisladores. Para mí, la reducción de asambleístas o escaños permitirá darle sostenibilidad a la Asamblea, admitió Barca.

Cálculo que máximo el lunes podremos estar abordando esta temática en el pleno de la Asamblea, afirmó. En el tema de reducción salarial, la Comisión Económica tiene un informe sobre el planteamiento de bajar salarios de 13 mil a 11.500 bolivianos.

Sobre la disminución de escaños o asambleístas, actualmente hay 30 titulares y 30 suplentes. Se intentó formar una Comisión especial, sin embargo, las dos veces que se reunieron no pudieron ponerse de acuerdo y todo quedó prácticamente en nada.

EL APUNTE

Funcionarios impagos

Sobre el no pago de salarios a los funcionarios de la Asamblea en los dos últimos meses, Barca respondió que el legislativo no es independiente del gobierno departamental, que estén impagos no pasa porque el presidente o el administrativo no quieran firmar.

Lamentablemente, dependemos de la gobernación, informó de una serie de notas enviadas al Ejecutivo para el pago de salarios a legisladores, funcionarios y policías. Se reveló que incluso seis policías de la seguridad están impagos.