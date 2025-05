La Paz: Más de 2.000 personas hacen fila por aceite y arroz desde las 04:00 de la madrugada

Más de 2.000 personas llegaron a la Estación Central del Teleférico a las 04:00 de la madrugada de este sábado para hacer fila por aceite y arroz en la feria “Del campo a la olla”. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno en medio de una crisis por el alza de los precios de los productos.

“La fila viene desde la Said, o quizás ya ha pasado la Said (…) Yo soy el número 2.221, imagínese. No sé si alcanzará (los productos)”, dijo un ciudadano al Grupo Fides mientras aguardaba su turno para adquirir aceite y arroz.

Otro vecino precisó que llegó a las cuatro de la madrugada, protestó por esa situación. “Con nuestra hambre está jugando este Gobierno”, comentó agotado por la espera y la incertidumbre sobre si los productos alcanzarán para la cantidad de personas que hacían fila.

El Gobierno llevó adelante dicha feria en un contexto de malestar de la población por el encarecimiento de los precios de los productos de la canasta familiar; especialmente del aceite, que desde hace más de una semana el costo está muy elevado.

El viceministerio de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, cuestionó la pasividad de los gobiernos municipales por no ejercer su rol en el control y fiscalización de los precios de los productos. Atribuyó a una politización de la especulación y el agio.

“No hacen su trabajo, no hacen el control a través de las intendencias municipales. Asimismo, la canasta familiar se ha politizado (…). Esto se está disparando, se está descontrolando”, sostuvo la autoridad que dneunció acciones especulativas en el mercado.

Las autoridades gubernamentales atribuyen a la “especulación” de los comerciantes, sin embargo la situación se ha ido agravando desde el 2023, cuando desapareció el dólar del mercado y gradualmente fue escalando en el mercado paralelo. El mes de mayo llegó a un tipo de cambio récord debido a las operaciones con activos virtuales que disparó el dólar a más de Bs 20, esto provocó un descontrol en los precios de casi todos los productos.

