La Paz: Por la falta de dólares se caen las licitaciones de fármacos en el Hospital de Clínicas

Fuente: Unitel

La falta de dólares y el alza de la cotización de la divisa en el mercado negro han complicados las licitaciones de fármacos en los centros de salud, es el caso del Hospital de Clínicas de La Paz, cuya farmacia se queda sin medicamentos.

“El tema de medicamentos es difícil resolver en el Hospital de Clínicas, el problema es el dólar”, admitió Carlos Pelaéz, director de ese centro de salud de referencia de La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los pacientes han denunciado que en muchos casos tienen que disponer de sus pocos recursos económicos para solventar los gastos pese a que el Sistema Único de Salud (SUS) debe entregarlos.

“Las empresas están lamentablemente elevando mucho los precios, nosotros tenemos un tope de precios, se están cayendo las licitaciones”, lamentó Pelaéz

“Nosotros licitamos, pero la empresas no se presentan porque lamentablemente ya no pueden vender sus medicamentos a un precios que ya no les corresponden”, añadió.

El tipo de cambio del dólar se ha disparado en el mercado negro y llega a los Bs 17 y Bs 18. En la bolsa de las criptomonedas llegó a Bs 20.

Este panorama ha complicado las operaciones de varios sectores.

“Las empresas farmacéuticas ya no están trayendo medicamentos porque compran en dólares”, dijo el funcionario.

A eso se suma que “la demanda aumenta y hay más pacientes” y esto ha derivado en que los almacenes queden sin medicamentos, inclusive para patologías complejas como el cáncer.

“En varas patologías lamentablemente hay ‘stock cero’ de varios medicamentos. Los medicamentos se van comprando y se van acabando”, señaló el director del Hospital de Clínicas.