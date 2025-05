La reacción de Marcelo Claure tras la clasificación de Bolívar a la Sudamericana

El presidente de Bolívar, fiel a su estilo, utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras la victoria sobre Cerro Porteño, que significó la clasificación de la Academia a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, se pronunció en sus redes sociales tras la victoria por 4-0 sobre Cerro Porteño en la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores. A pesar del contundente resultado, el equipo celeste no logró avanzar a los octavos de final del certamen continental, y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Claure reconoció que el triunfo no fue suficiente para alcanzar el objetivo principal y expresó su decepción por el desempeño del equipo en esta edición de la Libertadores. “Ganamos 4-0, pero no fue suficiente. No estoy satisfecho con los resultados. Esperaba más. Mucho más. Pero seguimos vivos. Ahora toca analizar profundamente dónde nos equivocamos y aprender de los errores”, escribió.

En su mensaje, también agradeció a los hinchas que se mantuvieron firmes junto al equipo en momentos difíciles. “A los verdaderos hinchas, gracias por creer. Su apoyo incondicional es lo que sostiene a este equipo”, señaló el empresario boliviano.

Sin embargo, Claure también fue enfático en condenar las actitudes negativas de ciertos sectores de la afición y de las redes sociales. “Lamento profundamente el odio, el racismo y la división que han proyectado. Esa energía ha afectado negativamente al grupo. Por sus acciones —y por la situación del país— muchos ya no quieren quedarse”, advirtió con preocupación.

El presidente celeste cerró su mensaje con un llamado a la reflexión, señalando que esas actitudes no tienen cabida en el club. “Deberían sentirse avergonzados. No tiene lugar en el fútbol, y mucho menos en Bolívar”, concluyó. El equipo paceño ahora deberá prepararse para afrontar una nueva etapa en la Sudamericana, con la expectativa de reivindicarse a nivel internacional.