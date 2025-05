La salud de José Mujica: «Está en la meseta, está a término», confirma su esposa Lucía Topolansky 

eju.tv



José Mujica y Lucía Topolansky

La exvicepresidenta Lucía Topolansky dijo que su esposo y expresidente José Mujica «está en la meseta, está a término», luego de que el exmandatario no fuera a votar en las elecciones departamentales de este domingo. «Esto tiene un final anunciado», explicó Topolansky en una entrevista con Radio Sarandí realizada este domingo por la noche, e indicó que su entorno está «tratando de que pase lo mejor posible». Luego, reiteró que se trata de una «situación terminal», y remarcó que Mujica está con «cuidados paliativos».