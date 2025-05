La situación social se degrada: varios sectores exigen acceso a los dólares y provisión de combustible

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Las filas son de varias cuadras y generan caos vehicular. Foto: Urgente.bo

eju.tv

Industria paga 142% más por cada unidad de dólar y farmacéuticas exigen acceso a divisas. Transportistas suspenden distribución de garrafas de GLP. Defensoría reporta incremento de precio en 12 alimentos e insta al Gobierno a combatir el contrabando. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Industria paga 142% más por cada unidad de dólar y farmacéuticas exigen acceso a divisas

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El sector industrial del país compra cada dólar un 140% más alto del precio oficial de la moneda extranjera, y las farmacéuticas reiteran su pedido de acceder a divisas para no dejar la provisión de fármacos. «A la industria farmacéutica no le han dotado ni a ningún otro sector el acceso a dólares, es decir que pagamos el 170% por el valor de un dólar, eso se traduce en 17 bolivianos por dólar», declaró la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Industrias (Cadinpaz), María René Centellas. El valor oficial del dólar en el país es de 6,96 bolivianos, sin embargo, debido a la escasez de divisas extranjeras, este monto superó la barrera de los 15 pesos en el mercado informal. Si se toma el ejemplo de los 17 bolivianos por dólar que indicó Centellas, el sector industrial paga un 142% más por la divisa estadounidense. «Necesitamos divisas para comprar, adquirir nuestras materias primas, no sólo para la industria farmacéutica, sino para toda la industria», demandó.

https://eju.tv/2025/05/industria-paga-142-mas-por-cada-unidad-de-dolar-y-farmaceuticas-exigen-acceso-a-divisas/#google_vignette

Transportistas suspenden distribución de garrafas de GLP

Desde la medianoche del miércoles, la crisis entre YPFB y los cisterneros se profundiza con la incorporación del transporte de GLP a la paralización de operaciones. Así lo confirmó Maykoll Montaño, dirigente de los transportistas del sector, quien señaló que, a partir de ese momento los vehículos que transportan gas en garrafas, utilizados por la mayoría de la población que no cuenta con gas natural domiciliario, dejaron de operar. “Se incorpora con nosotros también el transporte del GLP. También dejan de operar desde la media noche (de ayer)”, explicó Montaño. El dirigente insistió en la necesidad urgente de retomar el diálogo con las autoridades para encontrar soluciones concretas y de fondo: “Esperemos que nos llamen cuanto antes para sentarnos y dialogar. Tenemos que ser sinceros y ver la situación que nos está pasando para buscar soluciones reales”. La paralización en el transporte del GLP impacta directamente en miles de familias .

https://eju.tv/2025/05/transportistas-suspenden-distribucion-de-garrafas-de-glp/

Cisternero esperó más de 15 días para cargar combustible en Paraguay y dijo que otros 700 vehículos están en un garaje

Los cisterneros mantienen este jueves su segundo día de vigilia para exigir que el Gobierno incremento el precio del flete. Con la movilización, instalada en la zona de Río Seco, Santa Cruz, están forzando que los vehículos sin carga de combustible retornen a la capital cruceña. Aunque, dejan pasar a los que vienen cargados desde otros países a Bolivia. Uno de los cisterneros que este jueves pasó el punto de control en Río Seco contó que tuvo que esperar durante más de 15 días en Paraguay para cargar carburante y en ese tiempo tuvo que gastar de su dinero para cubrir sus gastos básicos, como, por ejemplo, alimentación. “Está sumamente caro todo”, dijo. El hombre aseguró que en el garaje de carga donde estaba en Paraguay había 700 cisternas a la espera también de cargar combustible. Uno de los movilizados informó que les llegó una invitación formal para una reunión el sábado 24 de mayo.

https://eju.tv/2025/05/cisternero-espero-mas-de-15-dias-para-cargar-combustible-en-paraguay-y-dijo-que-otros-700-vehiculos-estan-en-un-garaje/

Transporte pesado anuncia movilizaciones en El Alto por la falta de combustible

Desesperación es lo que expresan tener los choferes del transporte pesado ante la dificultad que afrontan para abastecerse de combustible, por ello, anuncian movilizaciones para el viernes 23 de mayo, en la que protestarán exigiendo al Gobierno dar solución a la escasez de carburante en el país. Edgar Tola, dirigente de la Federación del Transporte Pesado en La Paz, lamentó que el sector no solo afronta problemas para cargar combustible, sino también con la subida del dólar paralelo y el estado de las carreteras, y todo esto se traduce en pérdidas para los transportistas. “No podemos comprar diésel, tenemos que hacer fila en los surtidores dos noches y dos días y con este invierno que está llegando, ya ni en las cabinas podemos dormir”, manifestó Tola. Aseguró que estas condiciones son de conocimiento de las autoridades nacionales, desde el año pasado. “El Gobierno lo único que hace es escuchar, firmar compromisos, pero no cumplen.

https://eju.tv/2025/05/transporte-pesado-anuncia-movilizaciones-en-el-alto-por-la-falta-de-combustible/

Defensoría reporta incremento de precio en 12 alimentos e insta al Gobierno a combatir el contrabando

La Defensoría del Pueblo insta al gobierno a intensificar la lucha contra el contrabando en las fronteras con el Perú y la Argentina, a fin de evitar el desvío de alimentos de primera necesidad. La exhortación surge tras los resultados del sondeo de opinión respecto al alza de precios de artículos de primera necesidad de la canasta familiar, realizado en mercados de abasto de las nueve capitales del departamento y El Alto, en el mes de abril de 2025. El reporte devela que entre los meses de marzo y abril de la presente gestión se registró un promedio de doce (12) productos que registran incrementos de 21 productos observados, lo cual muestra una tendencia clara de incremento del número de productos que tienen un comportamiento al alza. De acuerdo al sondeo, los productos que más incrementaron sus precios fueron: el azúcar granulada en La Paz (51,4%), en El Alto (26,8%), en Potosí (87,1%) y en Santa Cruz de la Sierra (53,5%).

https://eju.tv/2025/05/defensoria-reporta-incremento-de-precio-en-12-alimentos-e-insta-al-gobierno-a-combatir-el-contrabando/#google_vignette

Salas constitucionales de Beni y La Paz postergan audiencia del MTS para el 26 y 27

Las salas constitucionales de Beni y La Paz decidieron postergar la audiencia del Movimiento Tercer Sistema (MTS) para el lunes 26 y martes 27 de la próxima semana. Se trata de dos casos cuya resolución tiene efecto sobre la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez por la Alianza Popular. La audiencia contra el MTS en el departamento beniano fue postergada porque los vocales estaban enfermos o de vacación. Esta debía llevarse en la Sala Constitucional Primera de Beni, donde la ausencia de los vocales Marco Justiniano Mejía y Haider Echalar Justiniano —ambos con baja médica— y Patricia Quinteros, —de vacaciones— no permitieron iniciar la sesión. El único vocal presente, Charles Mejía, instaló la audiencia pero no logró conformar sala por falta de quórum, por lo que inició la convocatoria a vocales penales con el objetivo de continuar con la acción de cumplimiento presentada. Al final, la audiencia fue postergada para el lunes 26 de mayo.

https://eju.tv/2025/05/salas-constitucionales-de-beni-y-la-paz-postergan-audiencia-del-mts-para-el-26-y-27/

Felix Patzi dice que las organizaciones sociales ‘están descontentas’ con candidatura de Prado

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Felix Patzi, informó que las organizaciones sociales que apoya a dicho partido político están descontentan con la elección de Mariana Prada como candidata a la vicepresidencia, quien en vez de sumar estaría restando al candidato presidencial. Según el líder del MTS, las organizaciones sociales están descontentas con Prado por hechos que ocurrieron en el paso y resurgieron tras ser anunciada como candidata. “Hay que ser realista, Andrónico salió muy bien y goza de aceptabilidad, del consenso de la población, sobre todo apoyo de las organizaciones sociales. Las propias organizaciones sociales están descontentas con Mariana Prado y hay activistas que están saliendo a decir ciertos hechos que ocurrieron en el pasado relacionado con un feminicidio y eso evidentemente resta”, sostuvo Patzi. Asimismo, señaló que la elección de Prado para la Vicepresidencia fue decisión de Rodríguez.

https://eju.tv/2025/05/lider-del-mts-felix-patzi-dice-que-las-organizaciones-sociales-estan-descontentas-con-candidatura-de-prado/#google_vignette

“Llegó la hora de hacernos respetar”: Evistas anuncian movilizaciones desde el lunes en La Paz hasta que Arce “se vaya”

Aunque la movilización se denomina “Gran movilización en defensa de la democracia y la economía”, el llamado de la dirigencia evista tiene la premisa de que el presidente Luis Arce renuncie. “Ha llegado la hora de hacernos respetar”, arengó el dirigente de los interculturales evistas en una conferencia de prensa que brindó este jueves. Según la dirigencia de Evo Morales, el Gobierno ha tomado “la decisión” de que el evismo no participe en los comicios del 17 de agosto. Aunque la movilización se denomina ”Gran movilización en defensa de la democracia y la economía”, el llamado de la dirigencia evista tiene la premisa de que “se vaya” el presidente Luis Arce y presente su renuncia. La concentración será el lunes a las 10.00 en el puente de la cervecería. “Aquí estamos yendo a la renuncia del presidente Luis Arce, a la renuncia de los autoprorrogados y de su tribunal electoral”, señaló el dirigente intercultural.

https://eju.tv/2025/05/llego-la-hora-de-hacernos-respetar-evistas-anuncian-movilizaciones-desde-el-lunes-en-la-paz-hasta-que-arce-se-vaya/

Cuellar a Arce: No podés ponerte a dedo a primer senador y ser peor que Evo

El descontento dentro las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ido creciendo por la exclusión de algunos postulantes en las listas de candidatos a senadores, diputados y el binomio presidencial del partido oficialista para las elecciones generales del 17 de agosto. El último en pronunciarse fue el diputado arcista Rolando Cuellar, acérrimo defensor de la gestión del presidente Luis Arce, que se estrelló contra el mandatario y lo comparó con el expresidente Evo Morales al ponerse “a dedo” en la lista a primer senador de La Paz. “El martes daré una conferencia de prensa denunciando el dedazo del MAS-IPSP, con nombre y apellido. No podés ponerte a dedo a primer senador y ser peor que Evo (Morales)”, escribió el legislador, en alusión al mandatario que aparece en las listas del MAS. Afirmó que “hubo dedazo” y “hay empute en todo el país”, debido a que eligieron a un binomio presidencial, diputadas y senadores “a dedo”.

https://eju.tv/2025/05/cuellar-a-arce-no-podes-ponerte-a-dedo-a-primer-senador-y-ser-peor-que-evo/

Camacho responsabiliza al MAS por la alarmante deforestación en Bolivia y exige un nuevo modelo de gestión ambiental

Tras la publicación de un informe internacional elaborado por la Universidad de Maryland y la plataforma en línea Global Forest Watch (GFW), que ubica a Bolivia como el segundo país con mayor pérdida de bosques primarios en el mundo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arremetió contra la política de expansión agrícola promovida por el Movimiento al Socialismo (MAS), mediante los denominados colonos interculturales, que confluyeron en esos “números trágicos” en materia ambiental. “Bolivia ocupa el segundo lugar del mundo en deforestación de bosques, otro de los números trágicos que deja el masismo. Evo, Arce y Andrónico inventaron a los famosos interculturales para hacer negocios corruptos con la tierra. Esa estrategia causó un daño ecológico gravísimo del que vamos a tardar muchos años en recuperarnos”, escribió el gobernador cruceño en su cuenta de la red social X.

https://eju.tv/2025/05/camacho-responsabiliza-al-mas-por-la-alarmante-deforestacion-en-bolivia-y-exige-un-nuevo-modelo-de-gestion-ambiental/