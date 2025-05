La Unión Europea instó a EEUU a tomar «medidas firmes» contra Vladimir Putin si no acepta el alto al fuego en Ucrania

La jefa de política exterior del bloque, Kaja Kallas, pidió que Washington cumpla con las advertencias de imponer sanciones si Moscú no acepta un cese inmediato de hostilidades

La UE instó a EEUU a tomar “medidas firmes” contra Vladimir Putin si no acepta el alto al fuego en Ucrania (REUTERS/Carlos Jasso) eju.tv





(Con información de EFE y AFP) => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, solicitó este martes a Estados Unidos una “acción fuerte” si Rusia continúa rechazando el cese del fuego incondicional propuesto para Ucrania. La declaración tuvo lugar en Bruselas, en el marco de una reunión de ministros europeos de Defensa y de Exteriores.

Kallas, ex primera ministra de Estonia y actual jefa de la diplomacia europea, fue directa al apuntar hacia Washington. “Estados Unidos ya ha anunciado que si Rusia no acuerda un cese del fuego incondicional, habría consecuencias. Queremos ver esas consecuencias”, afirmó al ingresar al Consejo de la UE.

La exigencia europea llega un día después de la conversación telefónica mantenida entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin. Según trascendió, el mandatario norteamericano intentó persuadir a Putin para que aceptara una tregua de 30 días, una propuesta que no prosperó.

La Unión Europea ratifica su apoyo a Ucrania en la defensa contra la invasión rusa (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Trump también dialogó por separado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y compartió posteriormente los detalles de ambas llamadas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como con varios líderes europeos, entre ellos la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente finlandés Alexander Stubb.

De acuerdo con la versión ofrecida por Trump, tanto Moscú como Kiev habrían acordado iniciar de inmediato negociaciones para alcanzar un alto el fuego. Sin embargo, el Kremlin descartó aceptar una pausa unilateral y sin condiciones previas, lo que genera dudas sobre la viabilidad de los diálogos propuestos.

El gobierno alemán, uno de los actores centrales dentro de la UE, fue tajante en su evaluación. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, consideró que Putin “no está realmente interesado en la paz” y que su disposición se limita a discutir un cese del fuego “bajo condiciones” que aún no han sido especificadas.

Friedrich Merz, jefe del Ejecutivo alemán, fue más allá y sugirió que la Unión Europea debería incrementar la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones. “No podemos esperar concesiones voluntarias de parte del Kremlin”, sostuvo.

El presidente Trump no logró convencer al Kremlin de un alto al fuego en Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

En esa línea, los ministros europeos acordaron avanzar este martes con el decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Las nuevas medidas incluirán la inclusión de más individuos y embarcaciones de la llamada “flota fantasma”, utilizada por Moscú para sortear las restricciones impuestas sobre el comercio de petróleo.

Kallas remarcó que la UE no solo respaldará las negociaciones, sino que reforzará las sanciones si Moscú persiste en su negativa. “Hemos visto claramente en la llamada de ayer que no están de acuerdo. Y somos democracias: lleva tiempo, y es difícil. Pero no tenemos elección. Tenemos que presionar más”, dijo ante la prensa.

La dirigente europea también reiteró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado la posibilidad de nuevas sanciones que apunten a sectores estratégicos de la economía rusa, incluyendo el tope al precio del petróleo, la energía y el sistema bancario.

“Estas medidas perjudicarán a la economía de Rusia”, afirmó Kallas, quien añadió que “el efecto de las sanciones será aún mayor en los próximos meses”.

Rusia rechazó una tregua de 30 días propuesta por Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

Mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue sin cambios sustanciales. El Kremlin mantiene sus operaciones militares en el este de Ucrania, y el gobierno de Zelensky insiste en que no aceptará ninguna negociación que implique la cesión de territorio.

En Washington, la administración Trump se muestra decidida a liderar una nueva iniciativa diplomática, aunque sin señales claras de que el presidente ruso esté dispuesto a modificar su postura. La negativa de Putin a un alto el fuego inmediato representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos internacionales por desescalar el conflicto.

La presión se traslada ahora a la Casa Blanca, donde se aguarda una respuesta concreta. “Queremos ver esas consecuencias”, reiteró Kallas, en alusión a las advertencias previas de Washington.