La Verde: Viscarra es el titular, ¿y Lampe?

El arquero de Alianza Lima atraviesa un buen presente y, además, se adueñó del pórtico de la selección gracias a sus buenas actuaciones. Lampe se recuperó y, junto a Banegas, lucha por la titularidad.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

A una semana del duelo crucial ante Venezuela por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el arco de la selección boliviana vuelve a ser tema de debate. Guillermo Viscarra se mantiene como el titular bajo los tres palos, pero con el regreso de Carlos Lampe, la competencia en el pórtico se ha reactivado. A ellos se suma Rodrigo Banegas, que también quiere su oportunidad.

Viscarra se ganó la titularidad durante la etapa del brasileño Antonio Carlos Zago, gracias a sus actuaciones sólidas tanto con The Strongest. Sin embargo, cuando Óscar Villegas asumió el mando, Lampe volvió a atajar en Eliminatorias, lo que abrió nuevamente la disputa por el puesto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Carlos Lampe sufrió en septiembre del año pasado una grave lesión en el tendón de Aquiles, durante el partido ante Chile en Santiago. Su recuperación demandó ocho meses, y recién volvió a la actividad oficial este año, sumando dos partidos con su club antes de ser convocado nuevamente a la selección.

Mientras tanto, Viscarra no perdió terreno. Su gran nivel con The Strongest lo catapultó al fútbol internacional y fichó por Alianza Lima a comienzos de 2025. Desde entonces, disputó 20 partidos entre la liga peruana y la Copa Libertadores, siendo titular en todos ellos y destacando por su seguridad y regularidad.

El presente futbolístico parece inclinar la balanza a favor de Viscarra, quien no solo tiene ritmo competitivo, sino que también cuenta con la confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, Lampe no baja los brazos y, con su experiencia, se mantiene como una opción válida para Villegas. Además, es el arquero con más presencias con la camiseta rojo, amarillo y verde.

“Para mí ha sido un mes espectacular. Volví a jugar, me siento bien, contento, bien físicamente. Me tocó jugar y se vino la convocatoria a la selección. Me toca disfrutar este momento, competir y motivar a los chicos”, declaró Lampe, ilusionado con volver a defender el arco nacional.

En la pelea también figura Rodrigo Banegas, actualmente en The Strongest. El arquero ha jugado todos los partidos de la temporada con el cuadro aurinegro y parte, en principio, como el tercer arquero de la selección, aunque no deja de ser una alternativa para el futuro.

La última palabra la tendrá Óscar Villegas, quien deberá elegir entre la solidez de Viscarra, la experiencia de Lampe y la constancia de Banegas para defender el arco boliviano en una fecha clave de las Eliminatorias.