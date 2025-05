Lampe volvió a la selección: «Me toca disfrutar, estoy para jugar»

El arquero de Bolívar, Carlos Lampe, se sumó a la concentración de la selección boliviana con un mensaje de optimismo y compromiso, luego de ocho meses de ausencia. El guardameta retorna a la Verde tras recuperarse de una lesión sufrida en septiembre de 2024, en el partido ante Chile en Santiago por las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Para mí ha sido un mes espectacular. Volví a jugar, me siento bien, contento, bien físicamente. Me tocó jugar y se vino la convocatoria a la selección. Me toca disfrutar este momento, competir y motivar a los chicos”, expresó Lampe al llegar a la concentración nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El experimentado arquero reconoció que extrañaba formar parte del grupo. “Yo extrañaba estar aquí. Igual, durante mi lesión, siempre estuve presente. Hablaba mucho con el cuerpo técnico y mis compañeros”, contó. Su compromiso no se limitó al campo de juego, pues también se mantuvo cerca del equipo durante su etapa de recuperación.

Lampe remarcó que su regreso lo vive con ilusión. “En mi cabeza estaba que iba a volver de la mejor manera. Me dolía estar fuera de la selección y se da la casualidad de que me lesioné en la doble fecha ante Venezuela y Chile, donde sacamos los seis puntos, y ahora estamos nuevamente convocados ante los mismos rivales. La ilusión y las ganas están”, afirmó.

En cuanto a su rol dentro del grupo, Lampe aseguró que mantiene su esencia competitiva. “Van a ver al mismo Carlos, que es competidor, que quiere lo mejor para el equipo. Intentaré guiar a los más jóvenes. Hay que cuidar cada uno de los detalles. Todos peleamos por el mismo objetivo, y esa es la idea. Si nos va bien a nosotros, le va bien al país”, reflexionó.

Finalmente, confía en que Bolivia puede competir en esta doble fecha eliminatoria. “Por supuesto que estamos bien. Le podemos ganar a muchas selecciones. Sabemos que Venezuela es fuerte de local. Son rápidos y tienen sus armas, pero nosotros tenemos lo nuestro y podemos sacar puntos”, sentenció el arquero.