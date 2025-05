Las inversiones de los fondos de pensiones no son préstamos

En pasadas semanas, se difundieron aseveraciones emitidas por un exmandatario, quien ha manifestado que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) realizaron préstamos con recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) para financiar el teleférico.

Al respecto, es necesario realizar algunas precisiones conceptuales entre préstamo e inversión para poder comprender que lo manifestado resulta ser incorrecto. En ese sentido, el término “préstamo” implica la entrega directa de dinero a una entidad pública o privada, con un compromiso de devolución en un plazo determinado, con una tasa de interés. Este tipo de operaciones se desenvuelve en un mercado financiero, por lo que comúnmente las realizan los bancos.

En cambio, las “inversiones” se desarrollan en un mercado de valores, como la Bolsa, en la cual se negocia la adquisición de instrumentos financieros de oferta pública o privada, tales como bonos, certificados de depósito, acciones y otros que generan a favor de sus titulares utilidades o rendimientos, de acuerdo a los niveles de inversión y riesgo.

Conforme lo señalado anteriormente, en el marco de la Ley Nº065 de Pensiones, las AFP hasta mayo de 2023, tenían como atribución y giro la administración de los fondos de pensiones, con la facultad exclusiva de invertir dichos fondos en mercados de valores, con el fin de maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos bajo normativa regulatoria y de supervisión de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Según información publicada, al 31 de marzo de 2025 la Cartera de Inversiones de los Fondos del SIP, alcanzó Bs. 193.615.- millones, con una rentabilidad de 4,29%; diversificados en distintos sectores económicos: 64% en el sector privado, principalmente en entidades financieras, el 33% en el sector estatal y el 3% en el extranjero.

Asimismo, estas inversiones se encuentran en distintos tipos de instrumentos financieros que incluyen bonos del Tesoro General de la Nación, bonos soberanos extranjeros, depósitos a plazo fijo y otros valores negociados en el mercado de valores. Los rendimientos obtenidos a través de estas inversiones se traducen en un mayor crecimiento del capital acumulado de los asegurados, lo que puede reflejarse en pensiones más altas a futuro.

Es preciso aclarar que anteriormente las AFP, ahora la Gestora, por su naturaleza, no es una entidad de intermediación financiera, por lo que no pueden realizar préstamos, además de no estar comprendida en la Ley N.º 393 de Servicios Financieros.

Por tanto, emitir opiniones erróneas, por desconocimiento, puede generar incertidumbre y desconfianza entre los asegurados, afectando negativamente la percepción pública sobre la administración del Sistema de Pensiones.

Finalmente, los asegurados del Sistema Integral de Pensiones debemos tener la certeza de que nuestros aportes no serán objeto de préstamos, sino que son invertidos bajo reglas claras y en estricto cumplimiento de la normativa que garantiza el buen manejo de los Fondos del SIP.

Por: Olivia Ramos Coronado

Contadora Pública Autorizado