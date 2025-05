Los números de Gualberto Mojica como DT de Oriente

Gualberto Mojica lleva siete partidos como técnico de Oriente Petrolero, con tres victorias, dos empates y dos derrotas. Sus números muestran un inicio parejo en el torneo.

El tecnico refinero lleva siete partidos al mando del club de sus amores. Ganó más de lo que perdió, marcó más goles de los que recibió y sueña en grande: “No me voy a conformar con nada menos que ser campeón”, dijo.

Desde que asumió el 15 de abril como entrenador de Oriente Petrolero, Gualberto Mojica ha sido protagonista dentro y fuera de la cancha. Con 7 partidos dirigidos, su inicio como director técnico deja un saldo positivo: 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 13 goles a favor y 11 en contra.

Los números muestran un equipo que intenta recuperar el protagonismo en el fútbol boliviano. La reciente victoria 1-3 sobre Guabirá no solo le dio tres puntos importantes, sino que también le permitió al conjunto refinero escalar hasta el noveno lugar del campeonato, con 9 unidades.

El promedio de goles también destaca: casi 2 goles anotados por partido (1.86) y una diferencia levemente favorable. Aunque la defensa sigue ajustando detalles, el equipo muestra un estilo ofensivo que entusiasma a su hinchada.

A pesar de ser un técnico joven y con poca experiencia en los banquillos, Mojica no oculta su ambición:

“Estoy feliz, estoy contento. No me voy a dar por vencido, no me voy a conformar con nada menos que ser campeón. Esa es mi meta y quiero ser campeón”, declaró.

Su liderazgo desde el banco han sido factores clave para que Oriente empiece a recuperar terreno.

Con siete fechas por detrás y todo un torneo por delante, el sueño de Mojica y el pueblo refinero se mantiene intacto: pelear por lo más alto.