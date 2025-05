“Los patrulleros llegaron como ángeles”: Un taxista fue maniatado por tres extranjeros que intentaron robarle su auto

“(Los ladrones) me hacen ir de un lado para otro y me dicen que pare (el vehículo), yo pensé que iban a bajarse (del auto). Ya nomás he sentido un apretón (en el cuello) quise reaccionar y el otro (delincuente) me ha apuntado con el cuchillo”, dijo el hombre.

Luego de varios minutos, el taxista dijo que una patrulla policial apareció en una calle y ante la desesperación de los delincuentes, el hombre que estaba conduciendo empezó a imprimir velocidad para alejarse de los uniformados.

“Los patrulleros han llegado como ángeles. Yo quise hacerle detener, pero ellos aceleraron el auto”, dijo.

Luego de una persecución, la Policía logró detener el vehículo logrando aprehender a dos hombres y una mujer. El vehículo fue recuperado y el propietario espera que haya justicia en su caso.