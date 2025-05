Macron pidió a EEUU que sancione a Vladimir Putin si rechaza el alto el fuego en Ucrania: «Es una prueba de credibilidad»

El presidente de Francia advirtió que Moscú no tiene voluntad de paz y que ahora Washington debe demostrar su compromiso con medidas concretas contra el Kremlin.

Emmanuel Macron, presidente de Francia (THOMAS SAMSON/REUTERS)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que la respuesta de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ante un eventual rechazo ruso a un alto el fuego con Ucrania será un “test de credibilidad” para Washington.

“Si Rusia no está lista para hacer la paz, los Estados Unidos deben confirmar su compromiso de sancionarla. Es un test de credibilidad para los estadounidenses”, declaró Macron durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en el marco del Diálogo Shangri-La, el principal foro de defensa y seguridad de Asia.

El mandatario francés reveló que había conversado recientemente con Trump. “Hablé hace 48 horas con el presidente Trump, que hizo notar su impaciencia. La pregunta ahora es: ¿qué hacemos? Nosotros estamos preparados”, señaló.

Es importante mencionar que Francia y otros países europeos han exigido una posición firme ante Moscú si continúa el conflicto en Ucrania. El 10 de mayo, Macron viajó a Kiev acompañado de otros líderes del continente, donde advirtió que, si el Kremlin no aceptaba un cese inmediato de las hostilidades, enfrentaría sanciones masivas.

El mandatario francés reveló que había conversado recientemente con Trump. "Hablé hace 48 horas con el presidente Trump, que hizo notar su impaciencia. La pregunta ahora es: ¿qué hacemos? Nosotros estamos preparados", señaló

La advertencia europea fue seguida de una propuesta rusa para retomar el diálogo directo con Ucrania en Estambul, escenario de las primeras conversaciones oficiales entre ambos países desde 2022. El encuentro, sin embargo, no produjo avances significativos hacia un alto el fuego.

A pesar del fracaso diplomático, ni la Unión Europea ni Estados Unidos han aplicado nuevas sanciones contra Moscú.

En la misma conferencia de prensa de este viernes, el presidente francés afirmó que la Unión Europea debería endurecer su postura hacia Israel si no mejora la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la Unión Europea debería endurecer su postura hacia Israel (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Desde Singapur, planteó posibles medidas como sanciones o la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel, en revisión desde hace semanas.

Además, sostuvo que reconocer al Estado palestino es “una exigencia política”, aunque condicionó ese paso a la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Hamas y su exclusión del futuro gobierno palestino.

Zelensky desconfía del interés por la paz de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha expresado su desconfianza hacia el supuesto interés de la parte rusa por alcanzar un acuerdo y ha afirmado que una “paz justa y duradera” será sólo posible con la salida del presidente Vladimir Putin.

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky (EFE/EPA/NECATI SAVAS)

“No veo la disposición ni el deseo de los rusos de dar este paso todavía. No veo la disposición de Putin para poner fin a la guerra. No la percibo”, ha dicho el presidente de Ucrania en una entrevista para la cadena alemana RTL.

Zelensky ha explicado que si bien una “paz justa y duradera” sólo es posible sin Putin en el poder, “un alto el fuego” hacia “una paz sostenible paso a paso puede empezar mañana”, por lo que ha instado a sus socios a presionar más para forzar al presidente ruso a tener que avanzar en este proceso.

“No tenemos suficiente presión. No se ha desplegado la fuerza suficiente para obligarlo. Hoy en día, las principales potencias no están plenamente involucradas”, ha reprochado Zelensky, quien ha criticado que países como China “se mantengan al margen”, lo que permite “a Putin posponer el momento del fin de la guerra”.

Un policía inspeccionando varios cadáveres tras un ataque con misiles ruso en Sumy, Ucrania (Presidente de Ucrania vía Telegram/entrega vía Reuters)

Zelensky ha reconocido que será “difícil esperar” que haya justicia para Ucrania a corto y medio plazo, mientras Putin siga sentado en el Kremlin. Una situación que está lejos de cambiar. “Ellos ven el mundo desde la perspectiva de mantener el poder y debemos ser conscientes de ello”, ha dicho.

“Putin se aferra a su posición, esa es su protección, de su visa, su capital y sus negocios, por lo que se aferra a ella y trabaja para radicalizar a la sociedad con las ideas nacionalistas del ‘mundo ruso’”, ha teorizado el ucraniano.