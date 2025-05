Marcelo Claure habla de su despedida y el «último gran regalo» para Bolívar

Marcelo Claure, presidente de Bolívar, volvió a estar activo en sus redes sociales, publicó mensajes en temas del club de sus amores con alusiones a una despedida.

Fuente: lostiempos.com

Hoy escribió respecto a las obras que se están llevando adelante en el estadio del club: “El mayor legado que puedo dejarle a mi club Bolívar es una casa propia, como la tienen los grandes del mundo”, escribió en primera instancia para luego aclarar que “no es fácil: no hay dólares, los precios se duplican, la gente no puede comprar asientos por la crisis. Pero contra toda adversidad, lo vamos a lograr”.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, muestra el avance de obras en el estadio de Tembladerani, acompañado de algunas fotos: “muestran que la construcción va a toda máquina. Nada nos detiene. Este será mi último gran regalo para el club de mi vida”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Un día atrás, se había mostrado dolido por la respuesta de la afición celeste tras la derrota ante Palmeiras, por Copa Libertadores.

“A veces la verdad duele, pero hay que decirla. Es increíble ver el nivel de ingratitud de algunos hinchas. En vez de apoyar, todo es queja. Y sí, duele. Porque uno invierte tiempo, corazón y recursos por este club… pero tanta crítica injusta te quita las ganas de seguir haciendo más”.

Justificó algunas decisiones que se tomó en relación a las contrataciones, por ejemplo. Hasta el momento, tanto Miguel Torrén como Rubén Ramírez, los dos defensores contratados para la Copa Libertadores no han podido jugar por lesión.

Además, escribió en relación al hecho de que no se contrata “superestrellas”. “La realidad es clara: en Bolivia se paga en una moneda que vale la mitad, los jugadores no pueden mandar dólares a sus familias sin perder gran parte, y las ligas afuera son mucho más competitivas. Cualquiera que tenga una oportunidad, se va. Y no los culpo”.

Pero, sí destacó el aporte de Bolívar a la Selección Sub-17 que se clasificó al Mundial de Catar 2025. “Ocho jugadores formados en Bolívar llevaron a Bolivia al Mundial Sub-17. Eso no se logra de un día para otro. Eso es trabajo serio, silencioso, real. Y por ahí va el verdadero camino…”, escribió Claure.