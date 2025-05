¿Mariana Prado, exministra de Evo, es la candidata a ‘vice’ de Andrónico? Mira lo que respondió Félix Patzi

Este domingo la alianza Popular de la que es parte el Movimiento Tercer Sistema (MTS) confirmó que Andrónico Rodríguez aceptó ser el candidato a la Presidencia. Desde ese momento comenzaron a surgir rumores sobre su acompañante.

Luego que el líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, anunció que Andrónico Rodríguez será el candidato a la Presidencia por Alianza Popular, surgieron rumores sobre la acompañante del legislador para participará en las elecciones generales.

La exautoridad dijo que el senador Rodríguez, tiene la decisión final para elegir a su acompañante en los comicios del 17 de agosto.

“Yo había dicho que el (candidato a) presidente tiene que decidir. Mañana es donde oficialmente se va a presentar. Siempre algunos medios y redes se adelantan y se equivocan”, dijo Patzi, en un contacto con UNITEL.

Además, la anterior semana, Patzi, se proclamó como candidato a la Vicepresidencia de Bolivia señalando que tuvo el respaldo de varias organizaciones del interior del país.

Sin embargo, este domingo salió el nombre de Mariana Prado, exministra de Planificación del gobierno de Evo Morales. Patzi dijo que este domingo sostendrán una reunión para tratar este tema.

“Todavía no hemos conversado en una reunión. A las 5 (de la tarde) vamos a reunirnos. No me han informado, muy probablemente (Andrónico) ha tomado la decisión (de elegir a su acompañante), como dije es su atribución decidir”, dijo Patzi en contacto telefónico.

En aspectos generales, Patzi dijo que este lunes se conocerá de manera oficial el o la acompañante de Rodríguez para los comicios del 17 de octubre.

“Hay otros que dicen Mario Cronenbold, otros mencionan mi nombre (Félix Patzi), otros dicen la exministra de Planificación (Mariana Prado), pero mañana se va a conocer oficialmente, eso es lo que va a valer”, dijo.