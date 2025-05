Mariana Prado rompe el silencio, dice que Andrónico busca otro partido para participar en las elecciones y que necesitan el apoyo de Evo

Los nuevos planes del binomio surgen en medio de los dos fallos adversos contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que era la base de Alianza Popular, la fórmula que impulsa la postulación del presidente del Senado.

La candidata a la Vicepresidencia Mariana Prado ha roto el silencio y se ha referido a su relación con Evo Morales, su aporte al «nuevo» proyecto político que impulsa con Andrónico Rodríguez y ha confirmado que buscan otro partido para participar en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Los nuevos planes del binomio surgen en medio de los dos fallos adversos contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que era la base de Alianza Popular, la fórmula que impulsa la postulación del presidente del Senado.

El martes, el delegado de la alianza pidió el retiro de los documentos de los candidatos, entre ellos los de Rodríguez, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió que la directiva de la fuerza aclare esta situación porque su presidente Félix Patzi había presentado una solicitud la semana pasada para inscribir las postulaciones, por lo que los vocales vieron una «contradicción».

Sin embargo, Rodríguez se acerca a Unidad Cívica Solidaridad (UCS), de Jhonny Fernández, que impulsa la alianza La Fuerza del Pueblo, y tiene en mesa a Morena de Eva Copa.

«No quedan muchas alternativas, precisamente Andrónico está en ese momento, está trabajando para buscar viabilizar la candidatura y en ese contexto, todos tenemos que estar dispuestos a la reconfiguración que venga», sostuvo y dijo que está dispuesta a renunciar a su postulación puesto que su premisa es apoyar el proyecto en el aspecto programático.

También se refirió a Evo Morales y las denuncias de «traición» que surgen contra los actores del «nuevo proyecto político» como lo llaman los androniquistas, muchos disidentes evistas.

«No lo he traicionado, lo que estamos haciendo es que sobre una realidad concreta, sobre una realidad en la que el bloque popular no va a tener una oportunidad de participar electoralmente, nos hemos convocado como generación para que con Andrónico podamos ser una alternativa, no es traición», reflexionó Prado.

«Evo es un factor importantísimo en el país, es alguien que representa a sectores muy importantes», dijo y señaló que el líder cocalero no le responde el teléfono hace varios meses. Sin embargo, indicó que lo sigue considerando como su «jefe».

«Nosotros sabemos que esta candidatura requiere el factor Evo, es un factor importantísimo», afirmó y añadió que esa idea es compartida «por supuesto» por su compañero de fórmula Rodríguez.

Asimismo, se refirió a las acusaciones en su contra sobre su «defensa» del sentenciado por feminicidio William Kushner cuando era ministra y dijo que no influyó en la Justicia ni su sentencia. «Es mucha ficción y mucho descrédito», afirmó.