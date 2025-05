Marianela Paco denuncia uso político de una antigua acusación contra Samuel Doria Medina

La declaración se da luego que el asesor jurídico del Frente Para la Victoria (FPV), Wilmer Vásquez, anunció ayer que solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de la personería jurídica de UN, bajo el argumento que el líder de ese partido político, Doria Medina, incurrió en actos de discriminación contra Paco.

eju.tv / Video: Erbol

La exministra de Comunicación, Marianela Paco, manifestó este jueves que se siente instrumentalizada políticamente luego de que se conoció una reciente solicitud para cancelar la personería jurídica del partido Unidad Nacional (UN), organización que forma parte de la Alianza Unidad y que postula a Samuel Doria Medina, como candidato presidencial en las elecciones generales del 17 de agosto de este año. La exautoridad aseguró que no tiene que ver en esa acusación e indicó que esto responde a “intereses de un mismo círculo de poder” y que sólo busca desgastarla políticamente.

“Me siento instrumentalizada porque presumo que viene del mismo círculo que está controlando los tres bandos del instrumento político. Pretenden hacerme aparecer como que Marianela sólo habla y no actúa frente a la derecha neoliberal. Quieren hacerme ver mal ante la población y las bases. Esa es su intención: utilizarme para desacreditarme y atacarme”, afirmó Paco.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La declaración se da luego que el asesor jurídico del Frente Para la Victoria (FPV), Wilmer Vásquez, anunció ayer que solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de la personería jurídica de UN, bajo el argumento que el líder de ese partido político, Doria Medina, incurrió en actos de discriminación contra Paco, hace ocho años atrás. Sin embargo, la exministra aclaró que no tiene conocimiento sobre la reciente denuncia y cuestionó los verdaderos objetivos de quienes la promueven.

En ese contexto, Paco sostuvo que esta «maniobra política» revive momentos que no fueron debidamente atendidos por el Ministerio Público. “Esta instrumentación demuestra que la Fiscalía no cumplió con su deber cuando yo era ministra de Estado. En su momento presenté denuncias por amenazas y actos de violencia política, pero no se me brindó ninguna protección, lo que evidencia una posible connivencia con los agresores”, denunció.

Asimismo, recordó que los ataques que sufrió no sólo se enmarcaron en violencia política, sino también en racismo y discriminación. “Los políticos tradicionales, los que vienen de hace 40 años con una visión neoliberal, no tuvieron el menor reparo en expresar ideas racistas y discriminatorias. Por eso se impulsó la Ley 045, en concordancia con la Constitución”, señaló.

Marianela Paco también mencionó que nunca recibió una disculpa por parte de Doria Medina y que eso demuestra que su conducta no ha cambiado. Sin embargo, considera que el objetivo actual no es el líder de UN, sino ella misma. “No creo que el objetivo sea Samuel Doria Medina. Me están usando para desgastarme y desacreditarme frente a la población boliviana”, enfatizó.