Mario Martínez: «Quiero compartir mi experiencia con nuevas generaciones»

Fuente: lostiempos.com

El tenista boliviano, Mario Martínez Guzmán, de 63 años, llegó a ocupar el puesto 35 de la ATP y de momento se mantiene como el mejor ranqueado entre los bolivianos está en Bolivia. Comenzó a jugar al tenis a los 5 años, desde su corta edad escaló posiciones hasta conseguir un título Sudamericano a los 16 años en Brasil.

“Mi abuelo fue uno de los fundadores del Club de Tenis La Paz, llevo en la sangre el tenis, eso me da fuerzas para dar oportunidad a otras generaciones y que sigan el legado de Bolivia en este deporte en el que hay muchos para destacar”, mencionó el tenista paceño a quien se le hizo un nudo en la garganta cuando habló de su vuelta a Bolivia, a La Paz y al Club de Tenis La Paz.

Antes de cumplir 20 años ya era parte de los torneos profesionales como los Grand Slams y mundiales, y, en su corta trayectoria, se enfrentó a grandes tenistas como el argentino Guillermo Vilas, quien estaba en el Top 5.

“Mi experiencia internacional fue gratificante en el sentido de respeto a los grandes jugadores a los que me enfrenté como José Luis Clerc (Argentina), Biorn Borg (Suecia), Adriano Panatta (Italia), José Higueras (España), Guillermo Vilas (Argentina) y muchos otros que fueron leyendas a nivel mundial en esa época”, dijo el tenista paceño.

Martínez llegó al país y visitó las instalaciones del Club Alemán en La Paz donde vio al torneo internacional de tenis Chuquiago Junior Open y fue invitado para ser parte de un partido de exhibición con otra estrella del mundo, el español Emilio Sánchez Vicario, encuentro que se llevó adelante el 18 de mayo en el Club de Tenis La Paz.

“Estuve en la élite del tenis, fueron grandes experiencias, cada país me ofreció su grandeza y sobre todo la experiencia fuera y dentro las canchas. Tengo tantos recuerdos que llenan mi vida como amistades, porque no destacar a Yannick Noah (campeón francés) con quien jugué y después me dio una gran fuerza para salir adelante”, mencionó.

Martínez logró tres títulos en la ATP, en 1981, 1982 y 1983, compitió en seis Grand Slams, participó en eliminatorias de la Copa Davis en 1977, 1978 y 1988, de acuerdo con los registros de la Federación Boliviana de Tenis.

Contó que en el ámbito internacional jugó muy poco tiempo, ya que “una lesión en mi espalda me dejó fuera, pero fueron cuatro años de grandes partidos, llegué a ocupar puestos importantes en el ranking internacional, estuve en el Top 35 del mundo, muchas veces la vida te pone trabas y hay que saber aceptar”. Con nostalgia mencionó que se siente contento por haber representado a Bolivia, “ahora quiero visitar los lugares donde me crié, estoy en mi país después de muchos años (se le llenaron los ojos de lágrimas), hay proyectos importantes, quiero compartir mis experiencias con las nuevas generaciones”.