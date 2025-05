MAS dice que Pan-Bol sólo recuperó su personería, pero no puede inscribir candidatos y menos a Evo

Fidel Surco explicó que Pan-Bol y los masistas «no deben cantar victoria», ya que la restitución de su personería en sí misma no significa la habilitación de nuevos candidatos.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) observan que Pan-Bol sólo recuperó su personería jurídica, pero no puede inscribir candidatos y mucho menos a Evo Morales, quien está inhabilitado.

«(El fallo de la Sala Constitucional) no le dice al Tribunal Supremo Electoral que restituya los plazos ni se habilite la inscripción de candidatos, en este caso carecen de validez jurídica y no tienen el argumento ni los fundamentos para que se habilite otra vez las inscripciones», explicó el secretario de Relaciones Internacionales del MAS-IPSP, Fidel Surco.

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz revocó el lunes 26 de mayo la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anuló la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y ordenó que emita un nuevo dictamen. Los seguidores del exjefe del MAS afirmaron que este es un paso para concretar la inscripción de la candidatura de Morales.

«Pan-Bol no puede registrar (candidatos), si es que el TSE le recibe su inscripción (de postulantes) tendría que anularse todo el calendario electoral para habilitar, porque los plazos de habilitación ya pasaron, Ruth Nina y su militancia están totalmente equivocados», observó Surco.

El secretario del MAS insistió que Nina, Pan-Bol y los masistas «no deben cantar victoria», ya que la restitución de su personería jurídica en sí misma no supone la habilitación de nuevos candidatos, mucho menos de alguien como Morales quien «sabe muy bien que no puede ser candidato, no está habilitado».