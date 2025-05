MAS-IPSP y PDC de Rodrigo Paz todavía no iniciaron la inscripción de candidatos ante el TSE

El tribunal aumentó el personal y las mesas dispuestas para la tramitación de la inscripción de candidatos.

eju.tv / Video: DTV

El Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) son los dos partidos que hasta mediodía de este lunes no iniciaron el trámite de inscripción de candidatos para las elecciones generales del 17 de agosto.

«Los que faltan son el PDC y el MAS-IPSP, que todavía no han iniciado ningún registro«, explicó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

El funcionario precisó que el trámite de inscripción de candidatos puede demorar hasta cuatro horas por partido, por lo que el tribunal decidió reforzar con más personal y mesas en la fase inicial del proceso.

«Hoy es el plazo final para los candidatos, Sala Plena ha dispuesto que se dupliquen las mesas, son ahora seis mesas, antes eran tres, se ha reforzado el personal de apoyo para la recepción y verificación de documentos», indicó el secretario.

Respecto al FPV y Pan-Bol, al ser organizaciones que tienen su personería jurídica cancelada, no pueden hacer ningún registro ni tienen delegados para cumplir el trámite.

«Son organizaciones que tienen su personalidad jurídica cancelada, por lo tanto no pueden hacer ningún registro, no pueden presentar ninguna documentación ni puede entrar ninguno de los delegados , ya no existen los delegados», sostuvo Arteaga.

A partir del martes 20 de mayo, toda la documentación entregada por los partidos pasarán a un proceso de verificación en detalle para dar cumplimiento a todos los requisitos. Luego se entregará un informe de habilitados e inhabilitados, que será publicado el 6 de junio.